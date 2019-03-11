Avrupa'daki ortam Türkiye için elverişli değil
34 dakika önce
Birkaç ay önce ithalattaki sert düşüşe görece güçlü dış talebin eşlik ettiğine değinen uzmanlar, Avrupa'daki yavaşlamayla birlikte ihracatın da yavaşladığına dikkati çekti.
Birkaç ay önce ithalattaki sert düşüşe görece güçlü dış talebin eşlik ettiğine değinen uzmanlar, Avrupa
'daki yavaşlamayla birlikte ihracatın da yavaşladığına dikkati çekti.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 02:05
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