Son Dakika Haberleri: Avrupa'daki ortam Türkiye için elverişli değil

Avrupa'daki ortam Türkiye için elverişli değil

34 dakika önce

Birkaç ay önce ithalattaki sert düşüşe görece güçlü dış talebin eşlik ettiğine değinen uzmanlar, Avrupa'daki yavaşlamayla birlikte ihracatın da yavaşladığına dikkati çekti.

Avrupa'daki ortam Türkiye için elverişli değil, System.String[]
Birkaç ay önce ithalattaki sert düşüşe görece güçlü dış talebin eşlik ettiğine değinen uzmanlar, Avrupa'daki yavaşlamayla birlikte ihracatın da yavaşladığına dikkati çekti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 02:05 

Avrupa, Ekonomi
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