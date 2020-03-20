Avrupa'daki radyo istasyonlarından aynı anda Korona virüse karşı moral şarkısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avrupa'daki radyo istasyonlarından aynı anda Korona virüse karşı moral şarkısı - Son Dakika

Avrupa'daki radyo istasyonlarından aynı anda Korona virüse karşı moral şarkısı

6 saat önce

Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkesindeki birçok radyo istasyonu İngiliz grup Gerry ve Pacemakers'ın "You Never Never Alone" (Asla yalnız yürümeyeceksin) şarkısını aynı anda çalarak moral verdi.

Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkesindeki birçok radyo istasyonu İngiliz grup Gerry ve Pacemakers'ın "You Never Never Alone" (Asla yalnız yürümeyeceksin) şarkısını aynı anda çalarak moral verdi.

Dünya genelinde yüzlerce kişinin ölümüne neden olan korona virüsüne karşı, devletlerin vatandaşlara evde kalın çağrısına Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkesindeki birçok radyo istasyonu İngiliz grup Gerry ve Pacemakers'ın "You Never Never Alone" (Asla yalnız yürümeyeceksin ) şarkısını çalarak hem destek, hem de moral verdiler. Alman, WDR-2 moderatörü Fabian Raphael, dünyayı etkisi altında bırakan virüsü engellemek için uğraşan ve evlerinde kalan insanlara moral ve teşekkür etmek için bu şarkıyı çaldıklarını ifade etti.

Almanya'da, "You Never Never Alone", WDR 2, WDR 4, 1Live, SWR3, RBB Radyo Eins, hr3, YOU FM, Deutschlandfunk Kultur, Bayern 2, Antenne Niedersachsen ve BB Radio istasyonlarında aynı anda çalındı. Almanya'nın yanı sıra, İngiltere, Avusturya, İspanya, Bulgaristan, Belçika, Slovakya ve Romanya'daki istasyonlar da kampanyaya katıldı.

(İHA)

Avrupa'daki radyo istasyonlarından aynı anda Korona virüse karşı moral şarkısı

Almanya, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:05 Kaynak: İHA

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