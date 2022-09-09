Rusya 'nın gaz tedariğini durdurması, Avrupa ülkelerinde enerji kriziyle ilgili endişeleri tırmandırdı; resesyon beklentisi artıyor. Uzmanlara göre, bu durum, ihracatının büyük kısmını Avrupa'ya yapan Türkiye 'yi de olumsuz etkileyebilir.

Kaynak: DailyMotion.com

Türkiye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Avrupa'daki resesyon Türkiye'nin ihracatını nasıl etkiler? - Son Dakika

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