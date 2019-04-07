Son Dakika Haberleri: Avrupa'daki Romanların Temel Haklardan Faydalandırıldığını Söylemek Mümkün Değil"

Avrupa'daki Romanların Temel Haklardan Faydalandırıldığını Söylemek Mümkün Değil"

1 saat önce

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, "Temel haklara saygı AB'nin yapı taşlarından biridir ancak Avrupa'daki Roman topluluklarının temel haklardan tam anlamıyla faydalandırıldığını söylemek mümkün değil.

Avrupa'daki Romanların Temel Haklardan Faydalandırıldığını Söylemek Mümkün Değil
Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, "Temel haklara saygı AB'nin yapı taşlarından biridir ancak Avrupa'daki Roman topluluklarının temel haklardan tam anlamıyla faydalandırıldığını söylemek mümkün değil. İnsana yakışır barınma imkanları, istihdam, sağlık, eğitim ve sosyal hizmetler gibi hizmetlere erişimde zorluklar yaşıyorlar." dedi.

8 Nisan Dünya Roman Günü dolayısıyla Delegasyon Başkanlığı ve Roman Hakları Derneği iş birliği ile Ankara Kalesi'ndeki bir restoranda etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Büyükelçi Berger, Roman Hakları Derneği Başkanı Yücel Tutal, dernek yetkilileri, Roman aileler ve davetliler katıldı.

Berger, program kapsamında kale yakınlarında ağırlıklı olarak Romanların yaşadığı mahalledeki "Hayal Evi" çocuk merkezini ziyaret etti.

Büyükelçi Berger, "Temel haklara saygı AB'nin yapı taşlarından biridir ancak Avrupa'daki Roman topluluklarının temel haklardan tam anlamıyla faydalandırıldığını söylemek mümkün değil. İnsana yakışır barınma imkanları, istihdam, sağlık, eğitim ve sosyal hizmetler gibi hizmetlere erişimde zorluklar yaşıyorlar. Benim için önemli olan üç konu var. İstihdama, sosyal güvenceye ve eğitime erişim. Çocukların yarısından fazlası ilkokulu tamamlamıyor." ifadelerini kullandı.

Berger, AB'nin Romanlara yönelik politika çerçevesini birkaç yıl önce kabul ettiğini, Türkiye'nin de mevzuatını buna aktarma çalışmalarını yürüttüğünü kaydetti.

Güçlü bir entegrasyon stratejisinin de önemine değinen Berger, "Böyle bir strateji de ancak hak temelli olduğunda ve taban örgütlerin de katılımını sağladığında başarılı olur. Hayal Ev de buna güzel bir örnek. Tamamıyla toplum temelli bir girişim. Özellikle çocukların eğitimine odaklanıyor ve bu çalışmayı hak temelli yaklaşımla destekliyor. Tüm çocuklar becerilerini geliştirmek ve hayallerini gerçekleştirmek için kaliteli ve kapsayıcı eğitim hakkına sahiptir. Çocukların hem şu anki hem de daha ileriki hayatları için önemli." diye konuştu.

Dernek Başkanı Tutal da sosyal dışlanmaya maruz kalan kesimlerin eğitim, sağlık, barınma ve istihdam gibi kamu hizmetlerine ulaşabilmesi için faaliyet yürüttüklerini söyledi.

Programda "Hayal Ev" projesinin detaylarının anlatıldığı sunum yapıldı, bale ve kısa tiyatro gösterisi sahnelendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 05:17 Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Avrupa, Güncel
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