Avrupa'daki sellerde can kaybı 188'e yükseldi - Son Dakika

Almanya ve Belçika'da şiddetli yağışlar nedeni ile meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 157'si Almanya'da, 31'i Belçika'da olmak üzere 188'e yükseldi.

Geçtiğimiz çarşamba günü Almanya ve Belçika'yı etkisi altına alan şiddetli yağışların meydana getirdiği sellerde can kaybı 188'e yükseldi. Almanya'nın Rheinland Pfalz ve Kuzey Ren- Vestfalya eyaletlerinde meydana gelen sellerde 157 kişi hayatını kaybetti. Kuzey Ren-Vestfalya'da yer alan Köln kentinin güneyinde bulunan Ahrweiler'da 110 kişinin hayatını kaybettiği aktarılırken, sel sularının çekilmesi ile can kaybının artması bekleniyor.

BELÇİKA'DA CAN KAYBI 31'E YÜKSELDİ

Belçika'daki sellerde ise can kaybının 31'e yükseldiği bildirildi. 20 Temmuz'un ulusal yas ilan edildiği Belçika'da, 163 kişiden ise hala haber alınamıyor. Ülkedeki kriz merkezi, su seviyelerinin düştüğünü ve enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiğini aktardı. Ordunun ise arama-kurtarma çalışmaları için bir düzine binanın çöktüğü Pepinster kasabasına gönderildiği bildirildi.

Yaklaşık 37 bin hanenin elektriksiz kaldığı Belçika'da, yetkililer temiz içme suyu temininin de büyük bir endişe kaynağı olduğunu açıkladı.

HOLLANDA TEYAKKUZDA

Hollanda'nın kuzey bölgelerinde yüksek alarm seviyesi devam ederken, sellerden kaynaklanan maddi hasar dışında can kaybı ya da kayıp bildirilmedi. On binlerce kişinin tahliye edildiği Limburg eyaletinin güney kesiminde ise, durumun stabil olduğu aktarıldı. Yetkililer, Limburg'da sellerden etkilenen yolların ve köprülerin güvenliği konusunda endişeli olduklarını aktardı.

Avusturya'yı da sel vurdu

Avusturya'da hafta içi yaşanan aşırı sıcaklıkların ardından etkili olan şiddetli yağışlar Almanya sınırında yer alan Salzburg eyaletinde sel felaketine yol açtı. Hallein, Mittersill, Thalgau, Eugendorf ve Grogmain gibi yerleşim bölgelerinde sel meydana geldi. Yağışlardan en çok etkilenen Hallein kasabası sular altında kaldı. Kasabada sel sularına kapılan araçlar metrelerce sürüklendi, ev ve iş yerlerini su bastı. Sokaklarda meydana gelen sel baskınında sel sularına kapılan bir kişi çevredekiler tarafından güçlükle kurtarıldı.

(İHA)