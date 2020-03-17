AVRUPA'DAKİ TÜRK VATANDAŞLARI UÇAKLARLA İSTANBUL'A GETİRİLİYOR - Son Dakika
Son Dakika Güncel AVRUPA'DAKİ TÜRK VATANDAŞLARI UÇAKLARLA İSTANBUL'A GETİRİLİYOR - Son Dakika

AVRUPA'DAKİ TÜRK VATANDAŞLARI UÇAKLARLA İSTANBUL'A GETİRİLİYOR

20 dakika önce

Anıl UÇAN - Elif YAVUZ - İbrahim YILDIZ- Osman BAKIR - İstanbul / DHA - UÇUŞLARIN durdurulduğu 9 Avrupa ülkesinde, iş ve akraba ziyareti ile öğrenci olarak bulunan Türk vatandaşları, bugün uçaklarla Türkiye'ye getiriliyor.

AVRUPA'DAKİ TÜRK VATANDAŞLARI UÇAKLARLA İSTANBUL'A GETİRİLİYOR, System.String[]

Feridun AÇIKGÖZ - İbrahim MAŞE - Anıl UÇAN - Elif YAVUZ - İbrahim YILDIZ- Osman BAKIR -  İstanbul/ DHA - UÇUŞLARIN durdurulduğu 9 Avrupa ülkesinde, iş ve akraba ziyareti ile öğrenci olarak bulunan Türk vatandaşları, bugün uçaklarla Türkiye'ye getiriliyor. Saat 14.15 sıralarında Münih'ten İstanbul Havalimanı'na gelen ilk uçağın yolcuları, otobüslere bindirilerek karantina için hazırlanan yurtlara götürüldü. Öte yandan başta Almanya olmak üzere gün boyu Fransa, İspanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, İsveç, Norveç ve Danimarka'dan 34 uçuş ile 3 bin 614 kişi Türkiye'ye getirilecek.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda, koronavirüs nedeniyle Almanya, Fransa, İspanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, İsveç, Norveç ve Danimarkaa'dan çıkışlı uçuşlar hafta sonu durdurulmuştu.

Bu ülkelerde geçici olarak iş ve akraba ziyareti ile öğrenci olarak bulunan Türk vatandaşlarının Türkiye'ye getirilmesi için özel seferler konuldu. 9 ülkedeki Türk vatandaşları arasından 3 bin 614 kişi, yurda dönüş için Türk Büyükelçiliklerine başvuruda bulundu.

THY uçakları bugün itibariyle gece yarısına kadar bu yolcuları Avrupa şehirlerinden İstanbul'a taşımaya başladı. İlk uçak Münih'den saat 14.15 sıralarında İstanbul'a geldi. Daha sonra iki uçak daha indi.

POLİS VE JANDARMA EKİPLERİ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

İstanbul Havalimanı'nda uçakların ineceği  özel bir bölge hazırlandı. Bu bölgeye yanaşan uçaklardaki yolcular, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'ne bağlı sağlık ekipleri tarafından karşıladı. Görev alan ekiplerin özel koruyucu kıyafetler giydikleri görüldü. Ayrıca bu alanda polis ve jandarma ekipleri de geniş güvenlik önlemi aldı.

YOLCULAR KARANTİNA YURTLARA TAŞINDI

Otobüslerle uçaktan alınan yolcular, karantinaya alınmak üzere İstanbul ve Kocaeli'de belirlenen yurtlara götürüldü.

Bu arada uçaklarda, biri doktor olmak üzere toplam 3 kişilik sağlık personeli hazır bulundurulurken, ekipler uçuş boyunca yolcuların da sağlık taramasını gerçekleştirdi. Yolcular arasında semptom belirtisi olanların koronavirüs nedeniyle hazırlanan referans hastanelere, semptomsuz olanların da karantina için hazırlanan yurtlara taşınacak.

THY'DEN UÇUŞ ÖNLEMLERİ

Öte yandan THY uçuş ekipleri alınan sağlık önemleri kapsamında  risk seviyesi bulunan her  uçuşta  olduğu gibi bu uçuşlarda da kişisel koruyucu maske ve eldivenle yolculara hizmet verdiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

---------------------

-Uçakların havalimanına inişi

-Yolcuların otobüslerle taşınması

-Polis önlemi

-Polis araçları

-Genel ve detaylar


İstanbul, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 04:20 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Diyarbakır'da imamlar, vatandaşlara "cemaatle namaz kılmayın" uyarısı yaptı
Karantina yurduna gelecek olanlara bir öğrenci kolonya ve not bıraktı Bodrum Belediye Başkanı: Yeterli ekipmanımız yok, kesinlikle Bodrum'a gelmeyin Umreden otobüsle habersiz gelen kafile, Ankara ve Konya'ya gönderildi
FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan Azeri iş insanı tutuklandı FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan Azeri iş insanı tutuklandı         
10:24
Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirici ürünler rağbet görüyor Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirici ürünler rağbet görüyor         
09:36
Balık fiyatları yüzde 50 düştü Balık fiyatları yüzde 50 düştü         
09:34
Bu markette eldiven takmayana ekmek satılmıyor Bu markette eldiven takmayana ekmek satılmıyor         
09:17
Umrecilerin karantinaya alınacağı yurtta kalan öğrenciler, kalacak olanlara not ve kolonya bıraktı Umrecilerin karantinaya alınacağı yurtta kalan öğrenciler, kalacak olanlara not ve kolonya bıraktı         
09:08
Drift yaparak sokağa girmeye çalıştı, yaşlı kadına böyle çarptı Drift yaparak sokağa girmeye çalıştı, yaşlı kadına böyle çarptı         
09:07
Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan uyarı: Vaka sayısı 4 hafta içinde 5 bini bulabilir Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan uyarı: Vaka sayısı 4 hafta içinde 5 bini bulabilir         
08:55
Koronavirüs korkusu online alışverişi artırdı! Amazon 100 bin yeni eleman alacak Koronavirüs korkusu online alışverişi artırdı! Amazon 100 bin yeni eleman alacak         
05:40
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 47'ye yükseldi Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 47'ye yükseldi         
23:51
Ünlü oyuncular Taner Ölmez ve Timuçin Esen, kamu spotunda koronavirüsten korunmanın yollarını anlattı Ünlü oyuncular Taner Ölmez ve Timuçin Esen, kamu spotunda koronavirüsten korunmanın yollarını anlattı         
22:20
Antalyaspor, Sivasspor'u 1-0 yendi Antalyaspor, Sivasspor'u 1-0 yendi         
21:58
Güngören'de sır ölüm! Bodrum katında kanlar içinde ceset bulundu Güngören'de sır ölüm! Bodrum katında kanlar içinde ceset bulundu         
21:01
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 158'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 158'e yükseldi         
20:15
Prof. Dr. Derya Unutmaz'dan koronavirüs açıklaması: Aşının çıkmasını yıl sonundan önce beklemiyorum Prof. Dr. Derya Unutmaz'dan koronavirüs açıklaması: Aşının çıkmasını yıl sonundan önce beklemiyorum         
20:03
Ekrem İmamoğlu, İBB'ye ait sosyal tesis ve Beltur işletmelerinin hizmetlerine ara verdiğini açıkladı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye ait sosyal tesis ve Beltur işletmelerinin hizmetlerine ara verdiğini açıkladı         
19:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 16:41:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AVRUPA'DAKİ TÜRK VATANDAŞLARI UÇAKLARLA İSTANBUL'A GETİRİLİYOR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]