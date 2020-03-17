AVRUPA'DAKİ TÜRK VATANDAŞLARI UÇAKLARLA İSTANBUL'A GETİRİLİYOR - Son Dakika
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AVRUPA'DAKİ TÜRK VATANDAŞLARI UÇAKLARLA İSTANBUL'A GETİRİLİYOR

6 saat önce

Anıl UÇAN - Elif YAVUZ - İbrahim YILDIZ- Osman BAKIR - İstanbul / DHA - UÇUŞLARIN durdurulduğu 9 Avrupa ülkesinde, iş ve akraba ziyareti ile öğrenci olarak bulunan Türk vatandaşları, bugün uçaklarla Türkiye'ye getiriliyor.

Feridun AÇIKGÖZ - İbrahim MAŞE - Anıl UÇAN - Elif YAVUZ - İbrahim YILDIZ- Osman BAKIR - İstanbul/ DHA - UÇUŞLARIN durdurulduğu 9 Avrupa ülkesinde, iş ve akraba ziyareti ile öğrenci olarak bulunan Türk vatandaşları, bugün uçaklarla Türkiye'ye getiriliyor. Saat 14.15 sıralarında Münih'ten İstanbul Havalimanı'na gelen ilk uçağın yolcuları, otobüslere bindirilerek karantina için hazırlanan yurtlara götürüldü. Öte yandan başta Almanya olmak üzere gün boyu Fransa, İspanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, İsveç, Norveç ve Danimarka'dan 34 uçuş ile 3 bin 614 kişi Türkiye'ye getirilecek.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda, koronavirüs nedeniyle Almanya, Fransa, İspanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, İsveç, Norveç ve Danimarka'dan çıkışlı uçuşlar hafta sonu durdurulmuştu.

Bu ülkelerde geçici olarak iş ve akraba ziyareti ile öğrenci olarak bulunan Türk vatandaşlarının Türkiye'ye getirilmesi için özel seferler konuldu. 9 ülkedeki Türk vatandaşları arasından 3 bin 614 kişi, yurda dönüş için Türk Büyükelçiliklerine başvuruda bulundu.

THY uçakları bugün itibariyle gece yarısına kadar bu yolcuları Avrupa şehirlerinden İstanbul'a taşımaya başladı. İlk uçak Münih'den saat 14.15 sıralarında İstanbul'a geldi. Daha sonra iki uçak daha indi.

POLİS VE JANDARMA EKİPLERİ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

İstanbul Havalimanı'nda uçakların ineceği özel bir bölge hazırlandı. Bu bölgeye yanaşan uçaklardaki yolcular, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'ne bağlı sağlık ekipleri tarafından karşıladı. Görev alan ekiplerin özel koruyucu kıyafetler giydikleri görüldü. Ayrıca bu alanda polis ve jandarma ekipleri de geniş güvenlik önlemi aldı.

YOLCULAR KARANTİNA YURTLARA TAŞINDI

Otobüslerle uçaktan alınan yolcular, karantinaya alınmak üzere İstanbul ve Kocaeli'de belirlenen yurtlara götürüldü.

Bu arada uçaklarda, biri doktor olmak üzere toplam 3 kişilik sağlık personeli hazır bulundurulurken, ekipler uçuş boyunca yolcuların da sağlık taramasını gerçekleştirdi. Yolcular arasında semptom belirtisi olanların koronavirüs nedeniyle hazırlanan referans hastanelere, semptomsuz olanların da karantina için hazırlanan yurtlara taşınacak.

THY'DEN UÇUŞ ÖNLEMLERİ

Öte yandan THY uçuş ekipleri alınan sağlık önemleri kapsamında risk seviyesi bulunan her uçuşta olduğu gibi bu uçuşlarda da kişisel koruyucu maske ve eldivenle yolculara hizmet verdiği öğrenildi.

AVRUPA'DAKİ TÜRK VATANDAŞLARI UÇAKLARLA İSTANBUL'A GETİRİLİYOR

İstanbul, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 06:42 Kaynak: DHA
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