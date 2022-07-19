Kayseri Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Avrupa'daki Türkler Kayseri Buluşması" kapsamında gurbetçiler, tarihi yerleri gezdi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlik kapsamında gurbetçilere Kayseri'nin sahip olduğu zenginlikleri tanıtmak amacıyla geziler düzenleniyor.
Gurbetçiler, gezi kapsamında İncesu ilçesindeki külliyede yer alan Kara Mustafa Paşa Kervansarayı, arasta, cami ve Bulgurcu Mahallesi ile Aziz Eusthatios Rum Kilisesi gibi tarihi alanları gezerek, yetkililerden bilgi aldı.
Kültür turları, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Koramaz Vadisi, Kültepe Kaniş Karum Höyüğü gibi tarihi yerlerin gezilmesiyle sürecek.
Ücretsiz düzenlenen gezilere katılmak isteyenler, Kayseri Kalesi'ndeki etkinlik alanında kayıt yaptırabilir.
Son Dakika › Güncel › 'Avrupa'daki Türkler' Kayseri'de kültür turlarıyla tarihi yerleri geziyor - Son Dakika