Gurbetçiler, gezi kapsamında İncesu ilçesindeki külliyede yer alan Kara Mustafa Paşa Kervansarayı, arasta, cami ve Bulgurcu Mahallesi ile Aziz Eusthatios Rum Kilisesi gibi tarihi alanları gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlik kapsamında gurbetçilere Kayseri'nin sahip olduğu zenginlikleri tanıtmak amacıyla geziler düzenleniyor.

Kaynak: AA

Kayseri, Aziz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 'Avrupa'daki Türkler' Kayseri'de kültür turlarıyla tarihi yerleri geziyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.