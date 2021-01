Erciyes Kayak Merkezi "en iyi kayak merkezleri" yarışmasında ikinci turda - Son Dakika

Erciyes Kayak Merkezi, Avrupa'daki seçkin kayak merkezleri arasında düzenlenen "2021 The Best Ski Resort of The World" yarışmasının ikinci turuna kaldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, uluslararası çapta eşsiz bir kış destinasyonu haline gelen Erciyes, 2021'in en iyi kayak merkezleri yarışmasına Türkiye'den katılan tek kayak merkezi oldu.

Merkezi İngiltere'de bulunan ve dünyanın en saygın kayak sitelerinden go4ski.com'un her yıl Avrupa'daki seçkin kayak merkezleri arasında düzenlediği "2021 The Best Ski Resort of the World" yarışmasına katılan Erciyes Kayak Merkezi, adını dünyada duyurmaya devam ediyor.

Yarışma İtalya, İsviçre, Avusturya, Norveç ve Türkiye olmak üzere toplam 16 seçkin kayak merkezi arasında gerçekleşiyor.

Erciyes Kayak Merkezi, sosyal medya üzerinden online düzenlenen ve dört etapta yapılan yarışmada ilk turunda İtalya'daki kayak merkezi Alpe Lusia'yı eledi.

Yarışmanın ikinci turunda da Erciyes Kayak Merkezi İtalyan rakibi Zinnen Dolomites ile 11 ve 12 Ocak'ta karşılaşacak.