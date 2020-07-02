Avrupa'dan Antalya'ya uçuşlar başladı - Son Dakika

Avrupa'dan Antalya'ya uçuşlar başladı

Salgın sebebiyle uçuşlarına ara veren yabancı havayolları, 27 Haziran itibariyle Almanya'dan Türkiye uçuşlarına başladı.

Salgın sebebiyle uçuşlarına ara veren yabancı havayolları, 27 Haziran itibariyle Almanya'dan Türkiye uçuşlarına başladı.

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Almanya'dan Antalya'ya yolcu taşıyan Corendon Airlines Temmuz ayında Almanya'nın birçok şehrinden Antalya'ya turis getirecek. Corendon Airlines CEO'su Yıldıray Karaer, turizm sektöründe zorlu bir dönemden geçildiğini fakat ilk uçuşlara olan talep sonucu sezonun geri kalanından ümitli olduklarını belirtti. Karaer, 2020 yaz sezonunda şirketlerinin Türkiye'de Antalya, İzmir, Zonguldak ve İstanbul'un yanı sıra Almanya'nın 22 şehrinden Yunan Adaları, İtalya ve İspanya'ya uçuyor. Almanya'nın seyahat ikazı verdiği AB dışı ülkelerden Mısır'a da uyarının kalkmasından itibaren uçmaya başlayacaklarını kaydeden Karaer, "Almanya'daki Köln, Nürnberg, Hannover ve Münster şehirlerinin yanı sıra tatil destinasyonlarındaki temel seferlerimizi yeniden başlatacağız. Uçuşlarımızı, önümüzdeki haftalarda talebin artacağını öngörerek kademeli olarak arttıracağız" şeklinde konuştu.

Uçuşlar için tüm önlemler hazır

Yeni uçuş deneyimi olarak adlandırdıkları bu dönemde Uluslararası Sivil Havacılık Otoritelerinin getirdiği önlemlerin yanı sıra birçok ekstra prosedür daha geliştirdiklerini ifade eden Karaer, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yolcularımız ve ekiplerimizi korumak ve onların güvenle uçabilmesi için her türlü önlemi alıyoruz. Uçaklarımızda normal temizlik süreçlerine ek olarak düzenli aralıklarla yoğun dezenfeksiyon işlemleri yapıyoruz. Bunun yanı sıra yolcularımız, uçaklarımızdaki Hepa filtreleri ve dikey hava akışı sağlayan havalandırma sistemleri sayesinde kabin içerisindeki hava sirkülasyonun kalitesine güvenebilirler. Ayrıca uçuş süresince tüm yolcularımız ve uçuş ekiplerimiz için maske zorunluluğu bulunuyor. Check in ve boarding süreçlerimizi de bu özel duruma göre adapte ettik. Yolcularımızı mümkün olduğu kadar online check in'e teşvik edip boarding ve deboarding süreçlerini de küçük gruplar halinde yöneteceğiz." Şirket, 1 Temmuz'dan itibaren Köln'den Kos ve Las Palmas'a; Nürnberg'den Girit ve Rodos'a, Hannover'den Girit, Las Palmas ve Mallorca'ya, Friedrichshafen'dan Rodos'a, Düsseldorf, Hamburg, Berlin ve Paderborn'dan Girit'e sezonun ilk uçuşlarını gerçekleştirdi. - ANTALYA

Türkiye, Almanya, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 12:01 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Avrupa'dan Antalya'ya uçuşlar başladı - Son Dakika Ekonomi

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