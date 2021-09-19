Avrupa'dan Asya kıtasına metrobüsün üstünde geçen genç polis ekipleri tarafından yakalandı - Son Dakika

- Avrupa'dan Asya kıtasına metrobüsün üstünde geçen genç polis ekipleri tarafından yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'da daha önce metrobüs, otobüs ve minibüsün üstünde yolculuk yapan, Galata Köprüsü'nden geminin üzerine atlayan en son ise Avrupa yakasından çıktığı metrobüsün üstünde Asya kıtasına geçen genç polis ekipleri tarafından yakalandı.

İstanbul Merter'de metrobüsün üzerinde 5 durak boyunca yolculuk yapan adrenalin tutkunu Yunus Emre Ö., o anları kayda alarak sosyal medyada paylaşmıştı. Aynı genç arkadaşının yardımıyla Sultangazi Cebeci otobüs durağındaki bir otobüsün üzerine tırmanıp 12 durak gitmişti. Adrenalin tutkunu genç geçtiğimiz ay ise Galata Köprüsü'nden seyir halinde olan bir geminin üstüne atlamıştı.

Adrenalin tutkunu en son ise Okmeydanı Hastane durağına gelip, metrobüsün üzerine atlayarak Asya kıtasındaki ilk durakta inmişti.

Yaptığı tehlikeli davranışlarının ardından Yunus Emre Ö. Sivil Trafik Ekipler Amirliği tarafından yakalandı. Adrenalin tutkunu genç, 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan adli işlem yapılmak üzere Çağlayan Polis Merkezi'ne teslim edildi.