Avrupa'dan Bahçesaray'a kardeşlik köprüsü - Son Dakika

Uluslararası Diriliş Hareketi Van İl Başkanlığı ve Vatan Sevdalıları Derneği öncülüğünde Avrupa'daki ülkelerden Van'a gelen çeşitli sektörlerdeki iş adamları, kurbanlarını keserek Bahçesaray ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere dağıttı.

Avrupa ülkelerinden Van'a gelen iş adamları, sabah erken saatlerde Sıhke Caddesi'ndeki kurban kesim alanında bir araya geldi. Burada tekbirler eşliğinde kestikleri kurbanların etlerini paketleyerek araçlarına aktaran iş adamları, 'dokuzuncu gezegen' olarak nitelendirilen Bahçesaray ilçesinde belirledikleri köylere giderek kurban etlerini ihtiyaç sahibi ailelere dağıttı.

Kurban Bayramı'nda Van'daki vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirten iş adamı Serdar Delibalta, amaçlarının Avrupa ülkeleriyle Van arasında bir gönül köprüsü kurmak olduğunu söyledi. Delibalta, "Buralara vatan sevdalısı kardeşlerimizin kurbanlarını getirdik. Bu kapsamda özellikle Van'ın Bahçesaray ilçesini seçtik. Bu yıl yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın kurbanlarını burada bulunan ailelere dağıtmak için geldik. Kurbanların hepsini hayırsever gurbetçi kardeşlerimiz gönderiyor. Bizler onlara Avrupalı Türkler diyoruz. Onların destekleriyle topladık. Ortalama 4 yüz aileye kurban eti dağıttık. Burada Uluslararası Diriliş Hareketi Van İl Başkanlığımız da bizimle beraber çocuklara kıyafet desteğinde bulundu. Belçika'dan gelen arkadaşlarımız çocuklara oyuncak dağıtarak birçok aileye maddi destekte bulundu. Bugün gönül rahatlığıyla ilçemizden ayrılıyoruz" dedi.

"Türkiye'de gidilmedik köy bırakmamak lazım"

Türkiye'de gidilmedik hiçbir köy ve mezranın kalmaması gerektiğini ifade eden Delibalta, insanların ihtiyaçlarının sürekli karşılanması gerektiğini belirtti. Delibalta, "Köylerimize gittiğimizde çok mutlu olduk. O çocukların yüzündeki gülümsemeler, insanların iyi karşılaması çok mutlu etti bizi. Oradaki insanların kalplerine, gönüllerine dokunmamız lazım. Bu yüzden projemize 'Gönül Köprüsü' projesi diyoruz. Avrupa'dan Türkiye'ye gönül köprüsünü kurduk, bundan sonra da çalışmalarımız devam edecek. Elimizden geldiği kadar yurt dışından iş adamları, gurbetçi kardeşlerimiz hepsi bize destek olacaklar. Kartopu gibi devamlı katlanarak büyüyecek ve tüm mezra ile köylere ulaşacağız. Cumhurbaşkanımızın da verdiği talimatta gönüllere dokunuyoruz. Bu anlamda kampanyamıza destek veren tüm arkadaşlarımıza ve dostlarımıza, emniyet müdürümüze, kaymakamımız ile AK Parti İlçe Başkanımız Cumali Sabırlı'ya çok teşekkür ediyorum. Bizleri çalışma boyunca yalnız bırakmadılar" diye konuştu.

"Gurbetçi kardeşlerimizi burada ağırlamak istiyoruz"

Yardımda emeği geçenlere teşekkür eden AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı da, "Avrupa'daki vatansever gurbetçi kardeşlerimizin Bahçesaray'da birçok mahallemize yaptıkları kurban desteği için başta Serdar Delibalta olmak üzere tüm ekipteki arkadaşlarımıza bu anlamlı çalışmayla kardeşlik köprüsü kurdukları için çok teşekkür ediyoruz. Sadece kurban için değil biz gurbetçi kardeşlerimizi burada ağırlamak istiyoruz. Her zaman ilçemizde misafir etmek isteriz. Rabbim bu kardeşlik köprüsüne vesile olan herkesten razı olsun" ifadelerini kullandı.

"Vatan ve millet sevdalıları olarak çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz"

İş insanı Lokman Aykaç ise Bahçesaray ilçesinde bulunduklarını belirterek, "Burada ilçe başkanımızla ihtiyaç sahibi aileleri belirleyerek kurban dağıtımına başladık. Hayır işi kürsülerde konuşmaya benzemez, sosyal medya ve kürsülerde boş konuşan arkadaşlarımız gelip Van'ın Bahçesaray ilçesini görsünler. Bu hayırda katkısı olan Avrupa'daki vatandaşlarımızdan Allah razı olsun. Bizler vatan ve millet sevdalıları olarak çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" şeklinde konuştu. - VAN