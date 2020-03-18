Avrupa'dan dönen 164 kişi Kocaeli'ye getirildi - Son Dakika
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Avrupa'dan dönen 164 kişi Kocaeli'ye getirildi

6 saat önce

Avrupa'dan dönen vatandaşlar Kocaeli'ye getirilmeye başlandı.

Avrupa'dan dönen 164 kişi Kocaeli'ye getirildi, System.String[]

Avrupa'dan dönen vatandaşlar Kocaeli'ye getirilmeye başlandı. 5 otobüsle gelen 164 vatandaş, İzmit ilçesindeki Canfeda Hatun Yurdu'na yerleştirildi.

Korona virüs nedeni ile Avrupa'dan Türkiye'ye dönen vatandaşlar Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı öğrenci yurtlarında 14 günlük karantinaya alınmaya devam ediyor. Uçakla İstanbul Havalimanı'na getirilen 164 vatandaş ise otobüslerle Kocaeli'ye getirildi. Vatandaşlar karantinaya alınmak üzere İzmit ilçesinde bulunan Canfeda Hatun Yurt Müdürlüğü'ne getirildi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı yurtta vatandaşlar gerekli testler yapılarak kendileri için hazırlanan tek kişilik odalara yerleştirildi.

Kocaeli'de bulunan yurtlara toplam 869 vatandaşın yerleştirileceği öğrenildi.

(Murat Kanber/İHA)

Kocaeli, Avrupa, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 08:55 Kaynak: İHA

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