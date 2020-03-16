Son Dakika › Güncel › Avrupa'dan dönen IKBY Parlamento Başkanı kendini izole etti - Son Dakika
Avrupa'dan dönen IKBY Parlamento Başkanı kendini izole etti
6 saat önce
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Parlamentosu Başkanı Reyvaz Faik, Hollanda ziyaretinin ardından kendini 2 hafta karantinaya aldığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 10:53 Kaynak: İHA
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Parlamentosu Başkanı Reyvaz Faik, Hollanda ziyaretinin ardından kendini 2 hafta karantinaya aldığını açıkladı.
IKBY Parlamentosu Başkanı Reyvaz Faik'in Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, 3 gün süren Hollanda gezisini tamamlayan Faik'in korona virüsü testinden geçtiği ve negatif çıkmasına rağmen korona ile mücadele gereği kendini evinde 14 gün izole etmeye karar verdiği belirtildi.
IKBY Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Süleymaniye kentinde 3 kişiye daha korona virüsü teşhisi konulduğu ve toplam vaka sayısının 37'ye yükseldiği bildirildi. - ERBİL
Son Dakika Koronavirüse karşı Fas asıllı Hollanda vatandaşının yaptığı stok görenleri şaşırttı Karantinadan kaçmaya çalışan umreciler ile polis arasında arbede yaşandı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vakaların hemen hemen tamamı 40 yaş üstünde Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 47'ye yükseldi