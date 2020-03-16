Avrupa'dan dönen IKBY Parlamento Başkanı kendini izole etti - Son Dakika
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Avrupa'dan dönen IKBY Parlamento Başkanı kendini izole etti

6 saat önce

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Parlamentosu Başkanı Reyvaz Faik, Hollanda ziyaretinin ardından kendini 2 hafta karantinaya aldığını açıkladı.

Avrupa'dan dönen IKBY Parlamento Başkanı kendini izole etti, System.String[]

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Parlamentosu Başkanı Reyvaz Faik, Hollanda ziyaretinin ardından kendini 2 hafta karantinaya aldığını açıkladı.

IKBY Parlamentosu Başkanı Reyvaz Faik'in Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, 3 gün süren Hollanda gezisini tamamlayan Faik'in korona virüsü testinden geçtiği ve negatif çıkmasına rağmen korona ile mücadele gereği kendini evinde 14 gün izole etmeye karar verdiği belirtildi.

IKBY Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Süleymaniye kentinde 3 kişiye daha korona virüsü teşhisi konulduğu ve toplam vaka sayısının 37'ye yükseldiği bildirildi.

(İHA)

Irak Bölgesel Yönetimi, Parlamento, Hollanda, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:10 Kaynak: İHA
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