Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli gözlem altında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli gözlem altında - Son Dakika

Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli gözlem altında

6 saat önce

GAZİANTEP İslahiye'de Erasmus öğrenci değişim programı kapsamında Almanya ve Belçika'da 14 gün kaldıktan sonra yurda dönen 11 öğrenci ve 1 ögretmen ile kendilerini Adana Havalimanı'nda karşılayan araç sürücüsü tedbir amacıyla 14 gün gözlem altına alındı.

Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli gözlem altında, System.String[]

GAZİANTEP İslahiye'de Erasmus öğrenci değişim programı kapsamında Almanya ve Belçika'da 14 gün kaldıktan sonra yurda dönen 11 öğrenci ve 1 ögretmen ile kendilerini Adana Havalimanı'nda karşılayan araç sürücüsü tedbir amacıyla 14 gün gözlem altına alındı.

İslahiye'de bulunan Cemil Meriç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hasta ve Yaşlı Bakımı bölümünde eğitim gören 11 öğrenci, Erasmus programı mesleki eğitim personel hareketliliği kapsamında 'Yaşlılar Candır' projesi ile Almanya ve Belçika'ya gitti. İki ülkede 14 gün süren eğitim sonrası Türkiye'ye dönen 11 öğrenci ile kendilerine eşlik eden öğretmen, geçen pazar günü Adana Havalimanı'nda karşılandı. Yurt dışından gelen öğrenciler, ögretmen ve kendilerini karşılayan şoför, sağlık taramasından geçirildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan tarama sonrası herhangi bir sağlık sorununa rastlanmayan 13 kişi, tedbir amaçlı karantina uygulamasına tabi tutuldu. İslahiye'ye gelen 13 kişi, İslahiye Kaymakamlığı tarafından boşaltılan Cemil Meriç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci yurduna yerleştirildi. Öğrenciler, kendi okularının pansiyonunda 14 gün süre ile gözlem altına alındı.Bakanlığın, yurt dışındaN gelenler ile ilgili başlattığı tedbirlerin uygulandığını belirten yetkililer, Almanya ve Belçikada gelen 11 öğrenci, 1 öğretmen ve 1 görevlinin, sadece tedbir amacıyla  gözlem altına alındığını kaydetti.


Adana Havalimanı, İslahiye, Belçika, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 04:42 Kaynak: DHA
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