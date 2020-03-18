Avrupa'dan gelen 1957 kişi İstanbul'daki üç yurtta karantina altında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avrupa'dan gelen 1957 kişi İstanbul'daki üç yurtta karantina altında - Son Dakika

Avrupa'dan gelen 1957 kişi İstanbul'daki üç yurtta karantina altında

6 saat önce

Avrupa'nın 9 ülkesinden Türkiye'ye gelen 1957 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina/gözetim süreci için İstanbul'daki üç yurda yerleştirildi.

Avrupa'nın 9 ülkesinden Türkiye'ye gelen 1957 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina/gözetim süreci için İstanbul'daki üç yurda yerleştirildi.

Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda'dan ülkeye dönen vatandaşların, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Kanuni Sultan Süleyman Erkek Öğrenci Yurdu, Fatih Sultan Mehmet Karma Öğrenci Yurdu ve Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu'ndaki karantinası devam ediyor.

İstanbul Valiliği koordinasyonunda, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tedbirleri doğrultusunda, Fatih Sultan Mehmet Karma Öğrenci Yurduna 1205, Kanuni Sultan Süleyman Erkek Öğrenci Yurduna 535, Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurduna ise 217 kişinin yerleştirildiği bildirildi.

Bu arada karantinadaki kişilerin yakınları yurtların önüne gelerek bilgi almaya çalışıyor. Bazı vatandaşlar yakınlarıyla cep telefonu ile görüştüğü, bazılarının ise penceredeki yakınına el salladığı görüldü.

Fatih Sultan Mehmet Karma Öğrenci Yurdu önünde Almanya'dan gelen aile bireylerinden haber almak için bekleyen Büşra Durukan, Almanya'dan gelen annesi, babası, teyzeleri, anneannesi ve eniştesinin karantina altında olduğunu söyledi.

Akrabaları ile telefonda görüşen Durukan, "En azından durumu görelim, bilgi alalım diye geldik. Bizim de yapacağımız bir şey yok." dedi.

Yakınlarının sağlık kontrolünden geçeceğini dile getiren Durukan, "Şu anda sanırım sağlık kontrolü olacak, onu bekliyorlar. Onun dışında yapacakları bir şey yok. Ayrı ayrı odalarda kaldıklarını söylediler. Üç kişilik sanırım yurt odası. Odada gerekli olan her şey varmış. 'İhtiyaçlarını götürebilir miyiz?' diye sorduk, gerek olmadığını söylediler." ifadesini kullandı.

Kızını ve torunlarını görmek için geçen hafta gittiği Almanya'dan dönen eşi Saniye Gündoğdu hakkında bilgi almak için yurt önüne gelen Hacı Mehmet Gündoğdu da, "Eşim Almanya'ya kızını, torunlarını görmeye gitmişti. Eşimi de karantina altına aldılar. Devlet bizim sağlığımızı düşünüyor, Allah razı olsun." diye konuştu.

Eşiyle telefonda konuşan ve yemek sıkıntısı yaşadığını anlatan Hacı Mehmet Gündoğdu, "Odada tek kalıyor. Dışarı çıkması yasak, kapıların önüne set çekmişler. Devlet büyüklerimden tek ricam var. Hastalarımızla ilgilensinler." ifadesini kullandı.

Yurt önlerinde bir grup vatandaşın bekleyişi sürüyor.

Avrupa'dan gelen 1957 kişi İstanbul'daki üç yurtta karantina altında

İstanbul, Türkiye, Almanya, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 01:36 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da kar sürprizi şaşkınlığa neden oldu
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında en düşük emekli maaşı 1.500 TL olacak Yunanistan'da koronavirüs salgını orduya sıçradı! Bazı askerler karantinaya alındı Çin koronavirüsle mücadele için AB'ye 2 milyon cerrahi maske ve 50 bin test kiti gönderecek
Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı 7,5 milyon kişi risk grubunda! Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı 7,5 milyon kişi risk grubunda!         
11:42
Son dakika: Bakan Pakdemirli'den rahatlatan açıklama: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedariğinde sıkıntı yok Son dakika: Bakan Pakdemirli'den rahatlatan açıklama: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedariğinde sıkıntı yok         
11:20
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig maçlarını ertelemedi ancak virüs önlemlerini harfiyen uyguladı TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig maçlarını ertelemedi ancak virüs önlemlerini harfiyen uyguladı         
11:15
Virüslerin en çok can aldığı ikinci ülke İtalya'da gondollar neden siyah? Virüslerin en çok can aldığı ikinci ülke İtalya'da gondollar neden siyah?         
11:13
Ceferin: Liglerin bitirilip, mevcut liderlerin şampiyon olacağı iddiaları gerçek değil Ceferin: Liglerin bitirilip, mevcut liderlerin şampiyon olacağı iddiaları gerçek değil         
10:52
Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı         
10:51
Doların yükselişi durmuyor! 6,50 sınırına dayandı Doların yükselişi durmuyor! 6,50 sınırına dayandı         
10:28
Mert Müldür, İtalya'daki koronavirüs etkilerini anlattı: İnsanlar arasında dayanışma var Mert Müldür, İtalya'daki koronavirüs etkilerini anlattı: İnsanlar arasında dayanışma var         
10:10
Son Dakika: 23 Mart'tan itibaren imkanı olan üniversiteler uzaktan eğitime başlayacak Son Dakika: 23 Mart'tan itibaren imkanı olan üniversiteler uzaktan eğitime başlayacak         
10:01
Real Madrid eski başkanı Lorenzo Sanz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Real Madrid eski başkanı Lorenzo Sanz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:55
Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı         
09:54
Şarkıcı Yalın, evden çıkamayan hayranları için Instagram üzerinden konser verdi Şarkıcı Yalın, evden çıkamayan hayranları için Instagram üzerinden konser verdi         
09:51
Galatasaray, Şener Özbayraklı ile sezon sonunda yollarını ayıracak Galatasaray, Şener Özbayraklı ile sezon sonunda yollarını ayıracak         
09:43
Süper Lig ve TFF 1. Lig'de maçların devam etmesine, futbolcular tepki gösterdi Süper Lig ve TFF 1. Lig'de maçların devam etmesine, futbolcular tepki gösterdi         
09:01
Beyoğlu'nda 4 kişilik bir aile, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı Beyoğlu'nda 4 kişilik bir aile, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı         
08:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 19:56:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrupa'dan gelen 1957 kişi İstanbul'daki üç yurtta karantina altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]