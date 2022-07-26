Avrupa'dan gelen gurbetçiler Kapıkule'den Türkiye'ye sevinçle giriyor - Son Dakika
Üye Girişi

Avrupa'dan gelen gurbetçiler Kapıkule'den Türkiye'ye sevinçle giriyor

26.07.2022 12:24
Avrupa'dan gelen gurbetçiler Kapıkule'den Türkiye'ye sevinçle giriyor

Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşayan ve yıllık izinlerini geçirmek üzere ana vatana gelen gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda heyecan ve sevinçle giriyor.

Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşayan ve yıllık izinlerini geçirmek üzere ana vatana gelen gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda heyecan ve sevinçle giriyor.

Memleket özlemiyle yıllık izinlerini heyecanla bekleyen gurbetçiler, uzun yolculukların ardından Edirne'deki sınır kapıları üzerinden Türkiye'ye geliyor.

Yurda girişte Türk bayrağını görünce duygulanan gurbetçiler, işlemlerini tamamladıktan sonra memlekete gelmenin huzuruyla ziyaret edecekleri kentlere doğru yola çıkıyor.

Fransa'da yaşayan Selahattin Kaymaz, AA muhabirine, ailesiyle Türkiye'ye geldiğini ve çok mutlu olduğunu söyledi.

Tarifsiz duygular yaşadıklarını belirten Kaymaz, "Türkiye'ye gelince gerçekten yorgunluk kalmıyor. Duygulanıyoruz, mutluyuz. Vatanın her şeyini özledik. Her sene gelmeye çalışıyoruz, salgın nedeniyle son yıllarda biraz zorlanmıştık. Allah'a şükür sıkıntı olmadan geldik. Kapıkule'de işlemler basit oldu. Samsun'un Havza ilçesindenim. İlçemi, memleketimi, her şeyi özledim." dedi.

Almanya'dan gelen Cemal Korkmaz ise Türkiye'ye girişte Türk bayrağı açarak sevinç yaşadıklarını dile getirdi.

Vatan hasretinin farklı olduğunu anlatan Korkmaz, "Türkiye'ye geldik, çok mutluyuz. Bayrağımıza kavuştuk, Allah herkese bu duyguyu yaşamayı kısmet etsin." ifadesini kullandı.

Salih Koçak da sınırdan geçişte Türk bayrağını görünce gururlandıklarını belirterek, "Tüylerim diken diken oluyor. Orada gurbetteyiz. Vatan hasreti bir başka. Türkiye'ye girince sevinç duyuyoruz." diye konuştu.

Türkiye'ye girince ezan sesi duymanın huzurunu yaşadığını aktaran Enes Kök de mutlu olduğunu ifade etti.

YORUMLAR
500
Su korkusunu yenmek için başladığı yüzmede olimpiyatları hedefliyor Su korkusunu yenmek için başladığı yüzmede olimpiyatları hedefliyor Edirne'de Lozan Barış Antlaşması'nın 99. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi Edirne'de Lozan Barış Antlaşması'nın 99. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi
Kaynak: AA

Türkiye, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avrupa'dan gelen gurbetçiler Kapıkule'den Türkiye'ye sevinçle giriyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:33 Dünyanın en ilginç hayvanlarından biri Kahramanmaraş'ta görüldü! Yaşamını hiç su içmeden sürdürebiliyor
12:28 ÖTV değiştirme yetkisinin Bakanlar Kurulu'ndan alınarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilmesi sonrası CHP'den yeni bir iddia geldi
12:02 Beyaz Futbol'da efsane sunucunun yeniden kadroya katılacağı iddia edildi
12:02 Ekonomistlerden Fed iddiası! 2022 sonuna kadar ABD'de faiz yüzde 4'e kadar çıkabilir
12:00 Milyoner kadın, 14 yaşındaki çocukla cinsel ilişkiye girdi! Hapisten çıkmak için kesenin ağzını açtı
11:53 Korku filmi gibi! Kambur balina tekneye böyle çarptı
11:52 Çoruh Nehri serinlemek isteyen genci hayattan kopardı
11:46 15 yaşında İngiltere'den kaçarak DEAŞ gelini olmuş! Genç kızın ibretlik sözleri dikkat çekti
11:31 1 yıldır küçük çocuğun zorla tutulduğu çöp evdeki Korece yazılarını kimin yazdığı ortaya çıktı
11:22 Çöp evde bulunan Muhammet'in annesi koruma kararına tepki gösterdi: Ortalığı yakarım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2022 12:48:46. #1.11#
SON DAKİKA: Avrupa'dan gelen gurbetçiler Kapıkule'den Türkiye'ye sevinçle giriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement