Avrupa'dan gelen kafileler yurda yerleştirilmeye devam ediyor - Son Dakika
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Avrupa'dan gelen kafileler yurda yerleştirilmeye devam ediyor

6 saat önce

Korona virüs nedeniyle Avrupa'dan Türkiye'ye dönen kafileler, 14 gün boyunca karantina altında olacakları yurtlara yerleştirilmeye devam ediyor.

Avrupa'dan gelen kafileler yurda yerleştirilmeye devam ediyor, System.String[]

Korona virüs nedeniyle Avrupa'dan Türkiye'ye dönen kafileler, 14 gün boyunca karantina altında olacakları yurtlara yerleştirilmeye devam ediyor.


Korona Virüs nedeniyle geçtiğimiz günlerde 9 Avrupa ülkesine uçuşlar kısıtlamış ve bu ülkelerde iş, akraba ziyareti ve öğrenci olarak bulunan vatandaşlar Türk Hava Yolları'na ait uçaklarla İstanbul'a getirilmeye başlandı. Bu kapsamda gece yarısına doğru farklı ülkelerden gelen vatandaşlar, 14 boyunca karantinada olacakları yurtlara özel kıyafetli görevliler tarafından otobüslerle yurtlara taşınıyor. Güngören'deki Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurduna getirilen vatandaşlar, teker teker araçtan indirilerek yurda yerleştirildi.


"Hepsi 20 yaşında genç çocuklar şaşkınlar"


Kızının Amsterdam'dan geldiğini söyleyen Metin Karaca, "Kızım Amsterdam'dan geldi, 14 gün bekleyecekmişiz. Şu anda çok yapacak bir şey yok gibi. Otobüsteyken kızımla konuştum. Genel olarak durumları iyiymiş, hastalık olan birisi yokmuş otobüste. Hepsi 20 yaşında genç çocuklar şaşkınlar. Bir anda ne olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Tuhaf bir durum yani hepimize geçmiş olsun diyorum" dedi.


"Ciddi olarak söylüyorum, devletimizin gücüyle gurur duydum"


Devletin çalışmalarından dolayı mutlu olduğun söyleyen İbrahim Fethi Yıldız, "Gerçekten devletimizi kutluyorum, çok ta teşekkür ediyorum. Bütün otobüslerin peşinde motorlu polisler ve normal arabalarımız vardı. çok güzel şekilde otobüsleri içeriye getirdiler. Çocuklarda şu an içeride mutlular telaş yok. Ciddi olarak söylüyorum, devletimizin gücüyle gurur duydum. Dışarıda ve havalimanında gerekli konuşmaları yapmışlar. 14 gün misafirimiz olacaksınız" diye konuştu. - İSTANBUL

İstanbul, Türkiye, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:12 Kaynak: İHA
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