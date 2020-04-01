Avrupa'dan gelen kişilerin karantina tahliyesi başladı - Son Dakika

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Avrupa'dan gelen kişilerin karantina tahliyesi başladı
6 saat önce
Avrupa'dan gelen kişilerin karantina tahliyesi başladıAVRUPA'dan döndükten sonra koronavirüs önlemleri kapsamında İzmit'te karantinaya alınarak 14 gün boyunca yurtlarda kalan 859 kişinin tahliyesine başlandı.
Avrupa'dan gelen kişilerin karantina tahliyesi başladı
AVRUPA'dan döndükten sonra koronavirüs önlemleri kapsamında İzmit'te karantinaya alınarak 14 gün boyunca yurtlarda kalan 859 kişinin tahliyesine başlandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 07:45 Kaynak: DHA
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