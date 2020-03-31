Son Dakika › Güncel › Avrupa'dan gelen Türk vatandaşlar bugün itibariyle 14 günlük karantina süresini tamamladı. - Son Dakika
Avrupa'dan gelen Türk vatandaşlar bugün itibariyle 14 günlük karantina süresini tamamladı.
6 saat önce
Avrupa'dan gelen Türk vatandaşlar bugün itibariyle 14 günlük karantina süresini tamamladı.
Avrupa'dan gelen Türk vatandaşlar bugün itibariyle 14 günlük karantina süresini tamamladı. Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdunda karantinaya alınan ve sağlık problemi olmayan vatandaşlar tahliye ediliyor. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 06:33 Kaynak: İHA
Son Dakika ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Irak'taki saldırılara yanıt vereceğiz Sosyal mesafeye uymayanlar Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ı kızdırdı Son Dakika: Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 523'e yükseldi Tramvay yolunda atla yolculuk yapan kişi: At beni kaçırdı