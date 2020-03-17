Avrupa'dan gelen Türkler karantina için yurtlara yerleştiriliyor  -1 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avrupa'dan gelen Türkler karantina için yurtlara yerleştiriliyor  -1 - Son Dakika

Avrupa'dan gelen Türkler karantina için yurtlara yerleştiriliyor  -1

6 saat önce

UÇUŞLARIN durdurulduğu 9 Avrupa ülkesinde, iş ve akraba ziyareti ile öğrenci olarak bulunan Türk vatandaşları, uçaklarla Türkiye'ye getiriliyor.

Avrupa'dan gelen Türkler karantina için yurtlara yerleştiriliyor  -1, System.String[]

Serdar ALTINTEPE - İstanbul DHA - UÇUŞLARIN durdurulduğu 9 Avrupa ülkesinde, iş ve akraba ziyareti ile öğrenci olarak bulunan Türk vatandaşları, uçaklarla Türkiye'ye getiriliyor.

Saat 14.15 sıralarında Münih'ten İstanbul Havalimanı'na gelen ilk uçağın yolcuları, otobüslere bindirilerek karantina için hazırlanan Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

(FOTOĞRA)


Türkiye, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 05:19 Kaynak: DHA
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