Avrupa'dan gelen Türkler karantina için yurtlara yerleştiriliyor  -1 - Son Dakika

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Avrupa'dan gelen Türkler karantina için yurtlara yerleştiriliyor -1
6 saat önce
UÇUŞLARIN durdurulduğu 9 Avrupa ülkesinde, iş ve akraba ziyareti ile öğrenci olarak bulunan Türk vatandaşları, uçaklarla Türkiye'ye getiriliyor.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 05:19 Kaynak: DHA
Serdar ALTINTEPE - İstanbul DHA - UÇUŞLARIN durdurulduğu 9 Avrupa ülkesinde, iş ve akraba ziyareti ile öğrenci olarak bulunan Türk vatandaşları, uçaklarla Türkiye'ye getiriliyor.
Saat 14.15 sıralarında Münih'ten İstanbul Havalimanı'na gelen ilk uçağın yolcuları, otobüslere bindirilerek karantina için hazırlanan Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.
(FOTOĞRA)
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