Avrupa'dan gelen Türkler karantina için yurtlara yerleştiriliyor - Son Dakika

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Avrupa'dan gelen Türkler karantina için yurtlara yerleştiriliyor
28 dakika önce
UÇUŞLARIN durdurulduğu 9 Avrupa ülkesinden uçaklarla Türkiye'ye getirilen Türk vatandaşları, Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu'na getirilmeye devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 08:53 Kaynak: DHA
UÇUŞLARIN durdurulduğu 9 Avrupa
ülkesinden uçaklarla Türkiye
'ye getirilen Türk vatandaşları, Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu'na getirilmeye devam ediyor.
Saat 14.15 sıralarında Münih'ten İstanbul Havalimanı'na gelen ilk uçağın yolcuları, dört otobüsle karantina için hazırlanan Küçükçekmece'deki Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu'na getirilmişti. Akşam saatlerinde iki otobüs daha yurda geldi. Otobüslerdeki yolcular sırayla indirilerek, valizleriyle birlikte yurda yerleştirildi. Otobüslerdeki şoförlerin ve görevlilerin özel kıyafet giydiği görüldü. Sabah saatlerinde emniyet ekipleri tarafından kapatılan, yurdun bulunduğu sokak ise hala güvenlik önlemleri kapsamında nöbet tutan polisler ve bariyerlerle kapalı tutulmaya devam ediyor.
- İstanbul
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