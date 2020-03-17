Son Dakika › Güncel › AVRUPA'DAN GELEN TÜRKLER UÇAKLARDAN OTOBÜSE ALINIYOR - Son Dakika
AVRUPA'DAN GELEN TÜRKLER UÇAKLARDAN OTOBÜSE ALINIYOR
6 saat önce
AVRUPA'dan gelen Türklerin bulunduğu iki uçak İstanbul Havalimanı'na indi.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 04:01 Kaynak: DHA
AVRUPA'dan gelen Türklerin bulunduğu iki uçak İstanbul Havalimanı'na indi. Uçaklardan inenler otobüslere alınmaya başlandı.
Avrupa'dan gelen Türkleri taşıyan ilk uçak saat 14.15 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi. Havalimanına inen ikinci uçak ise Almanya Nürnberg uçağı oldu. İkinci uçak saat 15.20'de havalimanına indi. Uçaklardan inenler otobüslere alınmaya başlandı.
Son Dakika İtalya'da sağlık sistemi çöktü! Koronavirüs tespit edilen hastalar, hastane koridorlarında tedavi ediliyor Meslek liseleri koronavirüs sonrası dezenfektanın ardından maske üretimine de başlayacak Erdoğan'ın Başdanışmanı Saraçoğlu, koronavirüse karşı koruyan sebzeleri anlattı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı