AVRUPA'DAN GELEN TÜRKLERİ TAŞIYAN İKİNCİ UÇAK İNDİ - Son Dakika
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AVRUPA'DAN GELEN TÜRKLERİ TAŞIYAN İKİNCİ UÇAK İNDİ

6 saat önce

Anıl UÇAN-İbrahim YILDIZ / AVRUPA'dan gelen Türklerin bulunduğu ikinci uçak İstanbul Havalimanı'na indi.

AVRUPA'DAN GELEN TÜRKLERİ TAŞIYAN İKİNCİ UÇAK İNDİ, System.String[]

Anıl UÇAN-İbrahim YILDIZ/ AVRUPA'dan gelen Türklerin bulunduğu ikinci uçak İstanbul Havalimanı'na indi.

Avrupa'dan gelen Türkleri taşıyan ilk uçak saat 14.15 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi. Havalimanına inen ikinci uçak ise Almanya Nürnberg uçağı oldu. İkinci uçak saat 15.20'de havalimanına indi.

Görüntü Dökümü:

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-Uçağın inişi


İstanbul, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 03:32 Kaynak: DHA
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