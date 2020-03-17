AVRUPA'DAN GELEN TÜRKLERİ TAŞIYAN İKİNCİ UÇAK İNDİ - Son Dakika

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AVRUPA'DAN GELEN TÜRKLERİ TAŞIYAN İKİNCİ UÇAK İNDİ
6 saat önce
Anıl UÇAN-İbrahim YILDIZ / AVRUPA'dan gelen Türklerin bulunduğu ikinci uçak İstanbul Havalimanı'na indi.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 03:32 Kaynak: DHA
Anıl UÇAN-İbrahim YILDIZ/ AVRUPA'dan gelen Türklerin bulunduğu ikinci uçak İstanbul Havalimanı'na indi.
Avrupa'dan gelen Türkleri taşıyan ilk uçak saat 14.15 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi. Havalimanına inen ikinci uçak ise Almanya Nürnberg uçağı oldu. İkinci uçak saat 15.20'de havalimanına indi.
Görüntü Dökümü:
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-Uçağın inişi
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