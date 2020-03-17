Avrupa'dan gelen Türkleri taşıyan ilk otobüsler havalimanından ayrıldı - Son Dakika

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Avrupa'dan gelen Türkleri taşıyan ilk otobüsler havalimanından ayrıldı
6 saat önce
Feridun AÇIKGÖZ/ AVRUPA'dan gelen Türklerin bulunduğu iki uçak İstanbul Havalimanı'na indi.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 04:04 Kaynak: DHA
Feridun AÇIKGÖZ/ AVRUPA'dan gelen Türklerin bulunduğu iki uçak İstanbul Havalimanı'na indi. Uçaklardan inenler otobüslere alındı. Özel kıyafetli sürücü ve görevlilerin bulunduğu otobüsler karantina için belirlenen yurtlara doğru yola çıktı.
Avrupa'dan gelen Türkleri taşıyan ilk uçak saat 14.15 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi. Havalimanına inen ikinci uçak ise Almanya Nürnberg uçağı oldu. İkinci uçak saat 15.20'de havalimanına indi. Uçaklardan inenler otobüslere alındı. Özel kıyafetli sürücü ve görevlilerin bulunduğu otobüsler karantina için belirlenen yurtlara doğru yola çıktı. Bu sırada motosikletli polislerin de maske taktığı görüldü.
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