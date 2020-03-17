AVRUPA'DAN GELEN TÜRKLERİ TAŞIYAN İLK UÇAK İNDİ (1) - Son Dakika

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AVRUPA'DAN GELEN TÜRKLERİ TAŞIYAN İLK UÇAK İNDİ (1)
6 saat önce
Anıl UÇAN /İstanbul DHAAvrupa'dan gelen Türklerin bulunduğu ilk uçak İstanbul Havalimanı'na indi.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:29 Kaynak: DHA
Anıl UÇAN/ İstanbul DHA
Avrupa'dan gelen Türklerin bulunduğu ilk uçak İstanbul Havalimanı'na indi.
Uçaklardan ilki saat 14.15 sıralarında indi. Türkleri belirtilen yurtlara götürülecek otobüsler de İstanbul Havalimanı geldi. Çok sayıda otobüsteki şoförlerin özel kıyafet giydiği görüldü.
Görüntü Dökümü:
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-Otobüslerin gelişi
-Uçağın inişi
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