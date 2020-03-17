AVRUPA'DAN GELEN TÜRKLERİ TAŞIYAN İLK UÇAK İNDİ (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel AVRUPA'DAN GELEN TÜRKLERİ TAŞIYAN İLK UÇAK İNDİ (1) - Son Dakika

AVRUPA'DAN GELEN TÜRKLERİ TAŞIYAN İLK UÇAK İNDİ (1)

6 saat önce

Anıl UÇAN /İstanbul DHAAvrupa'dan gelen Türklerin bulunduğu ilk uçak İstanbul Havalimanı'na indi.

AVRUPA'DAN GELEN TÜRKLERİ TAŞIYAN İLK UÇAK İNDİ (1), System.String[]

Anıl UÇAN/ İstanbul DHA

Avrupa'dan gelen Türklerin bulunduğu ilk uçak İstanbul Havalimanı'na indi.

Uçaklardan ilki saat 14.15 sıralarında indi. Türkleri belirtilen yurtlara götürülecek otobüsler de İstanbul Havalimanı geldi. Çok sayıda otobüsteki şoförlerin özel kıyafet giydiği görüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Otobüslerin gelişi

-Uçağın inişi


İstanbul, Avrupa, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:29 Kaynak: DHA
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