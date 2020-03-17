Son Dakika › Güncel › Avrupa'dan gelen Türkleri taşıyan ilk uçak indi (1) - Son Dakika
Avrupa'dan gelen Türkleri taşıyan ilk uçak indi (1)
6 saat önce
Anıl UÇAN / AVRUPA'dan gelen Türklerin bulunduğu ilk uçak İstanbul Havalimanı'na indi.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:32 Kaynak: DHA
Anıl UÇAN/ AVRUPA'dan gelen Türklerin bulunduğu ilk uçak İstanbul Havalimanı'na indi.
Uçaklardan ilki saat 14.15 sıralarında indi. Türkleri belirtilen yurtlara götürülecek otobüsler de İstanbul Havalimanı geldi. Çok sayıda otobüsteki şoförlerin özel kıyafet giydiği görüldü.
Son Dakika İstanbul Barosu, her gün güncel olarak şehirdeki adliyelerde koronavirüs nedeniyle ertelenen duruşmaları yayınlıyor Abdullah Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde koronavirüs uyarıları dikkate alınmadı Karantina yurduna gelecek olanlara bir öğrenci kolonya ve not bıraktı Meslek liseleri koronavirüs sonrası dezenfektanın ardından maske üretimine de başlayacak