AVRUPA'DAN GELEN TÜRKLERİ TAŞIYAN UÇAKLAR İSTANBUL HAVALİMANINA İNDİ - Son Dakika

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AVRUPA'DAN GELEN TÜRKLERİ TAŞIYAN UÇAKLAR İSTANBUL HAVALİMANINA İNDİ
6 saat önce
AVRUPA'DAN GELEN TÜRKLERİ TAŞIYAN UÇAKLAR İSTANBUL HAVALİMANINA İNDİ (aktüel)
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 07:03 Kaynak: DHA
AVRUPA'DAN GELEN TÜRKLERİ TAŞIYAN UÇAKLAR İSTANBUL HAVALİMANINA İNDİ (aktüel)
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