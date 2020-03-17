AVRUPA'DAN GELEN TÜRKLERİ TAŞIYAN UÇAKLAR İSTANBUL HAVALİMANINA İNDİ - Son Dakika
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AVRUPA'DAN GELEN TÜRKLERİ TAŞIYAN UÇAKLAR İSTANBUL HAVALİMANINA İNDİ

6 saat önce

AVRUPA'DAN GELEN TÜRKLERİ TAŞIYAN UÇAKLAR İSTANBUL HAVALİMANINA İNDİ (aktüel)

AVRUPA'DAN GELEN TÜRKLERİ TAŞIYAN UÇAKLAR İSTANBUL HAVALİMANINA İNDİ (aktüel)

AVRUPA'DAN GELEN TÜRKLERİ TAŞIYAN UÇAKLAR İSTANBUL HAVALİMANINA İNDİ

İstanbul Havalimanı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 07:03 Kaynak: DHA
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