AVRUPA'DAN GELEN TÜRKLERİ YURTLARA GÖTÜRÜLECEK OTOBÜSLER HAVALİMANI GELDİ - Son Dakika

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AVRUPA'DAN GELEN TÜRKLERİ YURTLARA GÖTÜRÜLECEK OTOBÜSLER HAVALİMANI GELDİ
6 saat önce
İstanbul DHAAvrupa'dan gelen Türkleri belirtelen yurtlara götürülecek otobüsler İstanbul Havalimanı geldi.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:11 Kaynak: DHA
İstanbul DHA
Avrupa'dan gelen Türkleri belirtelen yurtlara götürülecek otobüsler İstanbul Havalimanı geldi. Çok sayıda otübüsteki şoförlerin özel kıyafet giydiği görüldü.
Görüntü Dökümü:
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-Otobüslerin gelişi
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