Son Dakika › Güncel › Avrupa'dan gelen Türkleri yurtlara götürülecek otobüsler havalimanı geldi - Son Dakika
Avrupa'dan gelen Türkleri yurtlara götürülecek otobüsler havalimanı geldi
6 saat önce
AVRUPA'dan gelen Türkleri belirtelen yurtlara götürülecek otobüsler İstanbul Havalimanı geldi.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:13 Kaynak: DHA
AVRUPA'dan gelen Türkleri belirtelen yurtlara götürülecek otobüsler İstanbul Havalimanı geldi. Çok sayıda otübüsteki şoförlerin özel kıyafet giydiği görüldü.
Son Dakika İstanbul Barosu, her gün güncel olarak şehirdeki adliyelerde koronavirüs nedeniyle ertelenen duruşmaları yayınlıyor Abdullah Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde koronavirüs uyarıları dikkate alınmadı Karantina yurduna gelecek olanlara bir öğrenci kolonya ve not bıraktı Meslek liseleri koronavirüs sonrası dezenfektanın ardından maske üretimine de başlayacak