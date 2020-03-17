Avrupa'dan gelen yolcuları taşıyan 2'inci uçak İstanbul'a indi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avrupa'dan gelen yolcuları taşıyan 2'inci uçak İstanbul'a indi - Son Dakika

Avrupa'dan gelen yolcuları taşıyan 2'inci uçak İstanbul'a indi

6 saat önce

Korona virüs nedeniyle uçuş kısıtlamasının başlatıldığı 9 Avrupa ülkesinde bulunan Türk vatandaşları tahliye ediliyor.

Avrupa'dan gelen yolcuları taşıyan 2'inci uçak İstanbul'a indi, System.String[]

Korona virüs nedeniyle uçuş kısıtlamasının başlatıldığı 9 Avrupa ülkesinde bulunan Türk vatandaşları tahliye ediliyor. Bu kapsamda yolcuları taşıyan 2'inci uçak da, Almanya'nın Nürnberg şehrinden İstanbul'a geldi.


Çin'de ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan yeni tip Koronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında geçtiğimiz günlerde virüs riskinin yüksek olduğu 9 Avrupa ülkesine uçuş kısıtlaması getirilmişti. Kısıtlamaya birlikte bahsi geçen ülkelerde iş, akraba ziyareti ve öğrenci olarak bulunan Türk vatandaşları, uçaklarla Türkiye'ye getirilmeye başlandı.


Almanya, Fransa, İspanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, İsveç, Norveç ve Danimarka'da bulunan 3 bin 614 Türk vatandaşının, Türk Hava Yolları'na ait 34 uçakla İstanbul'a getirileceği öğrenildi. Bu yolcuları taşıyan ilk uçak ise saat 14.45'te Almanya'nın Münih şehrinden İstanbul'a geldi. 2'inci uçak ise Almanya'nın Nürnberg şehrinden geldi. Türk Hava yollarının airbus - A321 tipi uçağı saat 15.20'de İstanbul' iniş yaptı. İstanbul Havalimanı'na iniş yapana yolcular yapılan kontrollerin ardından yurtlara götürülecek. Yolcular yurtlarda 14 gün boyunca karantina altında kalacak. Yolcuların gelişi gece saatlerine kadar devam edecek. - İSTANBUL

İstanbul, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 03:44 Kaynak: İHA
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