AVRUPA'DAN GELEN YOLCULARI TAŞIYAN OTOBÜSLER DEZENFEKTE EDİLİYOR - Son Dakika
Son Dakika Güncel AVRUPA'DAN GELEN YOLCULARI TAŞIYAN OTOBÜSLER DEZENFEKTE EDİLİYOR - Son Dakika

AVRUPA'DAN GELEN YOLCULARI TAŞIYAN OTOBÜSLER DEZENFEKTE EDİLİYOR

6 saat önce

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Osman BAKIR / İSTANBUL, DHAUçuşların durdurulduğu 9 Avrupa ülkesinden gelen Türkler, 14 günlük karantina için İstanbul'da çeşitli yurtlara yerleştirildi.

AVRUPA'DAN GELEN YOLCULARI TAŞIYAN OTOBÜSLER DEZENFEKTE EDİLİYOR, System.String[]

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Osman BAKIR/ İSTANBUL, DHA

Uçuşların durdurulduğu 9 Avrupa ülkesinden gelen Türkler, 14 günlük karantina için İstanbul'da çeşitli yurtlara yerleştirildi. Gelen yolcular polis eşliğinde otobüslerle yurtlara taşındı. Ring yapan otobüsler İstanbul Havalimanı'na geldikten sonra dezenfekte edilerek yeni yolcu almaya gitti.

Koronavirüs önlemleri kapsamında 9 Avrupa ülkesinde uçuşlar durduruldu. Bu ülkelerde bulunan Türk vatandaşları bugün uçaklarla İstanbul'a geldi. 14 gün karantina altında tutulacak olan vatandaşlar, belirlenen yurtlara otobüslerle taşındı. Polislerin eşlik ettiği otobüsler, yolcuları indirdikten sonra yeni yolcu almak için tekrar İstanbul Havalimanı'na geldi. Boş gelen otobüsler dezenfekte edilirken, şoförler de kıyafetlerini değiştirdi.

"GELEN İNSANLAR KENDİLERİNİ SUÇLU HİSSEDİYOR"

O otobüslerde şoförlük yapan Hüseyin Özmen, " Almanya'dan gelen misafirlerimizi yurtlara yerleştiriyoruz. İlk seferimizi yaptık. Araçlarımızı ilaçlatıyoruz. İkinci sefere çıkacağız. Ne zaman biteceğini bilmiyoruz. Yolculardan tepki var ama dışarıdan daha çok tepki alıyoruz. Herkes bizi çekiyor. Arabada herkes maskeli. Gelen insanlar da kendilerini suçlu hissediyor. Hastalıklıymış gibi muamele gördüklerini düşünüyorlar. Küçük çocuklar bizi bu şekilde görünce korkuyorlar. Niye geldik diye sitem edenler de var. Uçaktan inmeden önce ateşleri ölçülmüş, valizleri cihazdan geçirilmiş. Araçlar ilaçlanıyor, ilaçlanmadan yolcu alınmıyor. Bizim kıyafetlerimiz değişiyor" dedi.

"İNSANLAR İNMEK İSTEDİLER"

Yolcuları taşıyan başka bir şoför Mehmet Baş, "Almanya'dan gelen yolcuları taşıdık. Başta endişeliydi. Nasıl olacak? Acaba bize virüs bulaşır mı diye endişelendi. İnsanlar inmek istediler. İndirmedik. Florya'ya karantina için getirdik. Gelenlerin yaş ortalaması 45-55 arasında. Çocuklar da vardı ama rahatlardı. Kimisi maske takıyordu, kimisi takmıyordu" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-Otobüslerin dezenfekte edilmesi

-Otobüs şoförleri ile röportaj


İstanbul, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 08:37 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan'ın Başdanışmanı Saraçoğlu, koronavirüse karşı koruyan sebzeleri anlattı
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı Volkswagen, koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da üretime ara veriyor
Rusya'da koronavirüs hastanesi için onlarca işçi kar altında çalışıyor Rusya'da koronavirüs hastanesi için onlarca işçi kar altında çalışıyor         
14:23
Son dakika: İran ve İspanya'da koronavirüsün sebep olduğu ölümler korkunç boyutlara ulaştı Son dakika: İran ve İspanya'da koronavirüsün sebep olduğu ölümler korkunç boyutlara ulaştı         
13:57
Koronavirüse karşı nasıl beslenmeliyiz? Diyetisyen yanıtladı Koronavirüse karşı nasıl beslenmeliyiz? Diyetisyen yanıtladı         
13:19
Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Karantina kararına uymamak suçtur Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Karantina kararına uymamak suçtur         
13:08
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kiracıların borçlarını 2 ay süreyle ertelendi Ankara Büyükşehir Belediyesi, kiracıların borçlarını 2 ay süreyle ertelendi         
11:28
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları         
11:18
Model Chloe Loughnan, koronavirüs nedeniyle İtalya'da mahsur kaldı Model Chloe Loughnan, koronavirüs nedeniyle İtalya'da mahsur kaldı         
10:43
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Stok sıkıntısı yaşanmayacak Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Stok sıkıntısı yaşanmayacak         
10:15
Son dakika: Borsa İstanbul'da yukarı yönlü devre kesici ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldı Son dakika: Borsa İstanbul'da yukarı yönlü devre kesici ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldı         
09:34
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı         
08:52
Oyuncu Kristofer Hivju, koronavirüse yakalandı Oyuncu Kristofer Hivju, koronavirüse yakalandı         
08:36
Koronavirüs korkusu online alışverişi artırdı! Amazon 100 bin yeni eleman alacak Koronavirüs korkusu online alışverişi artırdı! Amazon 100 bin yeni eleman alacak         
05:40
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 47'ye yükseldi Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 47'ye yükseldi         
23:51
93 kişinin öldüğü ABD'de koronavirüs korkusundan insanlar silah almaya başladı 93 kişinin öldüğü ABD'de koronavirüs korkusundan insanlar silah almaya başladı         
17:05
Rusya sadece koronavirüs hastalarının tedavi edileceği hastanenin inşaatına başladı Rusya sadece koronavirüs hastalarının tedavi edileceği hastanenin inşaatına başladı         
15:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 03:08:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AVRUPA'DAN GELEN YOLCULARI TAŞIYAN OTOBÜSLER DEZENFEKTE EDİLİYOR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]