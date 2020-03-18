AVRUPA'DAN GELEN YOLCULARI TAŞIYAN OTOBÜSLER DEZENFEKTE EDİLDİ - Son Dakika
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AVRUPA'DAN GELEN YOLCULARI TAŞIYAN OTOBÜSLER DEZENFEKTE EDİLDİ

6 saat önce

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Osman BAKIR / İSTANBUL, DHAUçuşların durdurulduğu 9 Avrupa ülkesinden gelen Türkler, 14 günlük karantina için İstanbul'da çeşitli yurtlara yerleştirildi.

AVRUPA'DAN GELEN YOLCULARI TAŞIYAN OTOBÜSLER DEZENFEKTE EDİLDİ, System.String[]

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Osman BAKIR/ İSTANBUL, DHA

Uçuşların durdurulduğu 9 Avrupa ülkesinden gelen Türkler, 14 günlük karantina için İstanbul'da çeşitli yurtlara yerleştirildi. Gelen yolcular polis eşliğinde otobüslerle yurtlara taşındı. Ring yapan otobüsler İstanbul Havalimanı'na geldikten sonra dezenfekte edilerek yeni yolcu almaya gitti.

Koronavirüs önlemleri kapsamında 9 Avrupa ülkesinde uçuşlar durduruldu. Bu ülkelerde bulunan Türk vatandaşları bugün uçaklarla İstanbul'a geldi. 14 gün karantina altında tutulacak olan vatandaşlar, belirlenen yurtlara otobüslerle taşındı. Polislerin eşlik ettiği otobüsler, yolcuları indirdikten sonra yeni yolcu almak için tekrar İstanbul Havalimanı'na geldi. Boş gelen otobüsler dezenfekte edilirken, şoförler de kıyafetlerini değiştirdi.

"GELEN İNSANLAR KENDİLERİNİ SUÇLU HİSSEDİYOR"

O otobüslerde şoförlük yapan Hüseyin Özmen, " Almanya'dan gelen misafirlerimizi yurtlara yerleştiriyoruz. İlk seferimizi yaptık. Araçlarımızı ilaçlatıyoruz. İkinci sefere çıkacağız. Ne zaman biteceğini bilmiyoruz. Yolculardan tepki var ama dışarıdan daha çok tepki alıyoruz. Herkes bizi çekiyor. Arabada herkes maskeli. Gelen insanlar da kendilerini suçlu hissediyor. Hastalıklıymış gibi muamele gördüklerini düşünüyorlar. Küçük çocuklar bizi bu şekilde görünce korkuyorlar. Niye geldik diye sitem edenler de var. Uçaktan inmeden önce ateşleri ölçülmüş, valizleri cihazdan geçirilmiş. Araçlar ilaçlanıyor, ilaçlanmadan yolcu alınmıyor. Bizim kıyafetlerimiz değişiyor" dedi.

"İNSANLAR İNMEK İSTEDİLER"

Yolcuları taşıyan başka bir şoför Mehmet Baş, "Almanya'dan gelen yolcuları taşıdık. Başta endişeliydi. Nasıl olacak? Acaba bize virüs bulaşır mı diye endişelendi. İnsanlar inmek istediler. İndirmedik. Florya'ya karantina için getirdik. Gelenlerin yaş ortalaması 45-55 arasında. Çocuklar da vardı ama rahatlardı. Kimisi maske takıyordu, kimisi takmıyordu" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Otobüslerin dezenfekte edilmesi

-Otobüs şoförleri ile röportaj

17.03.2020 - 20.49 Haber Kodu : 200317291


İstanbul, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 08:58 Kaynak: DHA

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