Avrupa'dan İran'a uyarı
31 dakika önce
Avrupa Birliği, İran'a nükleer anlaşmayla belirlenen uranyum zenginleştirme oranına geri dönme çağrısı yapıldı.
Avrupa Birliği
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 12:27
, İran
'a nükleer anlaşmayla belirlenen uranyum zenginleştirme oranına geri dönme çağrısı yapıldı.
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