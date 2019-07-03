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Avrupa'dan İran'a uyarı

31 dakika önce

Avrupa Birliği, İran'a nükleer anlaşmayla belirlenen uranyum zenginleştirme oranına geri dönme çağrısı yapıldı.

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Avrupa Birliği, İran'a nükleer anlaşmayla belirlenen uranyum zenginleştirme oranına geri dönme çağrısı yapıldı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 12:27 
Avrupa Birliği, İran, Ekonomi
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