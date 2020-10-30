Avrupa'dan İzmir depremi nedeniyle dayanışma mesajları - Son Dakika

Avrupa'da çok sayıda ülkeden Ege Denizi'nde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Türkiye'ye taziye ve destek mesajı gönderildi.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, basına yaptığı açıklamada, Türkiye ve Yunanistan'ı etkileyen korkunç bir deprem yaşandığına dikkati çekerek, "Kalbimiz Türk ve Yunan halkı ile beraber, yardım edebileceğimiz bir şey varsa hemen hazırız." dedi.

"AB ve NATO yardıma hazır"

Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas, deprem nedenliyle duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Düşüncelerimiz mağdurlar ve aileleri ile birlikte. Hayatta kalanları arama kurtarma çalışmalarının başarılı olmasını umuyoruz. Avrupa Birliği (AB) ve NATO yardım sağlamaya hazır." ifadesini kullandı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Raab, "Ege Denizi'nde meydana gelen depreme ait yıkım görüntülerini görünce çok üzüldüm. Tüm düşüncemiz depremden etkilenenlerle. İngiltere, Türk ve Yunan dostlarımızı desteklemeye hazır." görüşünü paylaştı.

İtalya Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından depremle ilgili yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"İtalya, bugün Ege Denizi'nde şiddetli depremin vurduğu Yunanistan ve Türkiye'nin dost haklarına yakınlığını ve dayanışmasını belirtiyor. Kurbanların ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diler."

Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo da Twitter hesabından, "Kalbimiz ve düşüncelerimiz Türkiye ve Yunanistan halklarıyla beraber. Sevdiklerini kaybedenlere en derin başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." paylaşımında bulundu.

İspanya ve İsveç'ten taziye

İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada,

"İspanya Hükümeti, bugün Yunanistan'ın Samos Adası ve Türkiye'nin İzmir ilini etkileyen şiddetli depremin trajik sonuçları karşısında Yunanistan ve Türkiye halkına desteğini ve dayanışmasını ifade etmek istiyor. İspanya Hükümeti, ölenlerin ailelerine en derin taziyelerini sunuyor ve bu korkunç olay sonucunda yaralıların hepsinin bir an önce iyileşmesi ümit ediyor." ifadesine yer verildi.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, depreme ilişkin kaygı verici haberler geldiğini belirterek, olaydan etkilenen Türk ve Yunan vatandaşlarına geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Estonya Dışişleri Bakanı Urman Reinsalu, şiddetli deprem sonucunda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileğinde bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği, ilk belirlemelere göre 12 kişinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.