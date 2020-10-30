Avrupa'dan İzmir depremi nedeniyle dayanışma mesajları - Son Dakika

Avrupa'dan İzmir depremi nedeniyle dayanışma mesajları

30.10.2020 21:33
Avrupa'dan İzmir depremi nedeniyle dayanışma mesajları, System.String[]

Avrupa'da çok sayıda ülkeden Ege Denizi'nde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Türkiye'ye taziye ve destek mesajı gönderildi.

Avrupa'da çok sayıda ülkeden Ege Denizi'nde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Türkiye'ye taziye ve destek mesajı gönderildi.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, basına yaptığı açıklamada, Türkiye ve Yunanistan'ı etkileyen korkunç bir deprem yaşandığına dikkati çekerek, "Kalbimiz Türk ve Yunan halkı ile beraber, yardım edebileceğimiz bir şey varsa hemen hazırız." dedi.

"AB ve NATO yardıma hazır"

Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas, deprem nedenliyle duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Düşüncelerimiz mağdurlar ve aileleri ile birlikte. Hayatta kalanları arama kurtarma çalışmalarının başarılı olmasını umuyoruz. Avrupa Birliği (AB) ve NATO yardım sağlamaya hazır." ifadesini kullandı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Raab, "Ege Denizi'nde meydana gelen depreme ait yıkım görüntülerini görünce çok üzüldüm. Tüm düşüncemiz depremden etkilenenlerle. İngiltere, Türk ve Yunan dostlarımızı desteklemeye hazır." görüşünü paylaştı.

İtalya Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından depremle ilgili yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"İtalya, bugün Ege Denizi'nde şiddetli depremin vurduğu Yunanistan ve Türkiye'nin dost haklarına yakınlığını ve dayanışmasını belirtiyor. Kurbanların ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diler."

Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo da Twitter hesabından, "Kalbimiz ve düşüncelerimiz Türkiye ve Yunanistan halklarıyla beraber. Sevdiklerini kaybedenlere en derin başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." paylaşımında bulundu.

İspanya ve İsveç'ten taziye

İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada,

"İspanya Hükümeti, bugün Yunanistan'ın Samos Adası ve Türkiye'nin İzmir ilini etkileyen şiddetli depremin trajik sonuçları karşısında Yunanistan ve Türkiye halkına desteğini ve dayanışmasını ifade etmek istiyor. İspanya Hükümeti, ölenlerin ailelerine en derin taziyelerini sunuyor ve bu korkunç olay sonucunda yaralıların hepsinin bir an önce iyileşmesi ümit ediyor." ifadesine yer verildi.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, depreme ilişkin kaygı verici haberler geldiğini belirterek, olaydan etkilenen Türk ve Yunan vatandaşlarına geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Estonya Dışişleri Bakanı Urman Reinsalu, şiddetli deprem sonucunda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileğinde bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği, ilk belirlemelere göre 12 kişinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

Ege Denizi, Türkiye, Deprem, Avrupa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrupa'dan İzmir depremi nedeniyle dayanışma mesajları - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yunanistan'dan endişelendiren uyarı: 6.2 büyüklüğünde artçı sarsıntılar bekliyoruz Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın "Depremde yoksullar ölür, zenginler ölmez" sözleri sosyal medyada gündem oldu Cristiano Ronaldo'nun koronavirüs testi negatife döndü Tekerlekli sandalyedeki vatandaş, deniz yükseldiği sırada boğularak hayatını kaybetti Son Dakika: İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 12'ye, yaralı sayısı 522'ye yükseldi Prof. Dr. Naci Görür, 6.6'lık depremle sarsılan İzmir'i uyardı: Şehir merkezinde de deprem olabilir Prof. Dr. Ziyadin Çakır, İzmir'deki tsunaminin nedenini anlatıp uyardı: Bütün Körfez tehlike altında İzmir'de faaliyet gösteren bir otelin işletmecisinden örnek davranış: Depremzedeleri ücretsiz ağırlayacak
Galatasaray-Bakken Bears maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi Galatasaray-Bakken Bears maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi         
21:32
Üç Bakan deprem bölgesinde: 17 enkazımız var, 4 bina tamamen çöktü Üç Bakan deprem bölgesinde: 17 enkazımız var, 4 bina tamamen çöktü         
21:24
Deprem sonrası aşağılayıcı paylaşımlarda bulunan 6 kullanıcı tespit edildi Deprem sonrası aşağılayıcı paylaşımlarda bulunan 6 kullanıcı tespit edildi         
20:51
Depremin ardından İzmir'de 4 hastanenin tahliye edildiği iddialarını İl Sağlık Müdürlüğü yalanladı Depremin ardından İzmir'de 4 hastanenin tahliye edildiği iddialarını İl Sağlık Müdürlüğü yalanladı         
20:17
6,6'lık depremin ardından milyonluk rezidanslar oturulamayacak hale geldi 6,6'lık depremin ardından milyonluk rezidanslar oturulamayacak hale geldi         
19:49
Bakan Pakdemirli ile enkaz altındaki Buse'nin duygulandıran diyaloğu: Köpekleri salın ben de kedi sesi çıkarayım Bakan Pakdemirli ile enkaz altındaki Buse'nin duygulandıran diyaloğu: Köpekleri salın ben de kedi sesi çıkarayım         
19:27
Son Dakika: Türkiye'de 30 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 78 kişi vefat etti, 2322 yeni hasta tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 30 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 78 kişi vefat etti, 2322 yeni hasta tespit edildi         
18:58
İzmir'deki şiddetli depremin ardından enkaz altında kalan bir kişi, mesajla yardım istedi İzmir'deki şiddetli depremin ardından enkaz altında kalan bir kişi, mesajla yardım istedi         
17:54
İzmir'de meydana gelen deprem sonrası dünyadan Türkiye'ye destek mesajları yağdı İzmir'de meydana gelen deprem sonrası dünyadan Türkiye'ye destek mesajları yağdı         
17:12
İzmir'de meydana gelen depremde viyadük yıkıldı İzmir'de meydana gelen depremde viyadük yıkıldı         
16:52
Mustafa Kılıç isimli sosyal medya kullanıcısı, İzmir depremini 15 saat önceden haber verdi Mustafa Kılıç isimli sosyal medya kullanıcısı, İzmir depremini 15 saat önceden haber verdi         
15:40
İzmir'deki depremde binanın çökme anı anbean kamerada! İzmir'deki depremde binanın çökme anı anbean kamerada!         
15:30
Son Dakika: Yaşlı komşusuna şiddet uygulayan ünlü şarkıcı Halil Sezai tahliye edildi Son Dakika: Yaşlı komşusuna şiddet uygulayan ünlü şarkıcı Halil Sezai tahliye edildi         
14:25
Tanya yarışmadan eleniyor mu? Yarışmacının babasının paylaşımı kafa karıştırdı Tanya yarışmadan eleniyor mu? Yarışmacının babasının paylaşımı kafa karıştırdı         
14:22
Kaynıyla yasak aşk yaşayan kadın, kocasını öldürttüğünü mezar başında itiraf etti Kaynıyla yasak aşk yaşayan kadın, kocasını öldürttüğünü mezar başında itiraf etti         
12:12
29 Ekim kutlamasında utandıran görüntüler: Protokole deri koltuklar, gazilere plastik sandalye 29 Ekim kutlamasında utandıran görüntüler: Protokole deri koltuklar, gazilere plastik sandalye         
12:06
8 yıl sonra yakalanan Hatice'nin katili: İdam edilmek istiyorum 8 yıl sonra yakalanan Hatice'nin katili: İdam edilmek istiyorum         
11:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2020 21:42:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrupa'dan İzmir depremi nedeniyle dayanışma mesajları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei