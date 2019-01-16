Avrupa'dan İzmir'e Uzanan Uyuşturucu Trafiğinin Ortaya Çıkarıldığı Operasyon Kapsamında Yakalanan,...
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Avrupa'dan İzmir'e uzanan uyuşturucu trafiğinin ortaya çıkarıldığı operasyon kapsamında yakalanan, aralarında Hakkari Çukurca İlçe Jandarma Komutanının da bulunduğu 18 kişi tutuklandı.
Avrupa
'dan İzmir
'e uzanan uyuşturucu trafiğinin ortaya çıkarıldığı operasyon kapsamında yakalanan, aralarında Hakkari Çukurca
İlçe Jandarma
Komutanının da bulunduğu 18 kişi tutuklandı
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:30 Kaynak: AA
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