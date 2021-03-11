Avrupa'dan Johnson & Johnson'ın koronavirüs aşısına yeşil ışık

Avrupa İlaç Kurumu'ndan (EMA) yapılan yazılı açıklamada, ABD'li ilaç firması Johnson and Johnson tarafından koronavirüse (Kovid-19) karşı tek doz olarak geliştirilen aşının AB'de kullanımı için tavsiye kararı aldı.

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Amerikan ilaç firması Johnson and Johnson tarafından koronavirüse (Kovid-19) karşı tek doz olarak geliştirilen aşının AB'de kullanımı için tavsiye kararı aldı.EMA tarafından yapılan yazılı açıkalamada, kapsamlı bir değerlendirme sonrası EMA'nın Tıbbi Ürünler Komitesi'nin (CHMP) fikir birliği ile aşıya dair verilerin etkinlik, güvenlik ve kalite kriterlerini karşıladığı konusunda sonuca vardığı belirtildi. Kovid-19 aşısı Janssen'in, Avrupa Birliği'nde (AB) Covid-19'u önlemek için önerilen 4'üncü aşı olduğu ifade edildi. EMA Yetkilisi Emer Cooke'un, bunun tek doz olarak kullanılabilen ilk aşı olduğunu belirterek, "Bu son olumlu görüşle, Avrupa Birliği'ndeki yetkililer salgınla mücadele etmek ve vatandaşlarının yaşamlarını ve sağlığını korumak için başka bir seçeneğe sahip olacaklar" denildi.

- Belçika