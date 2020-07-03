Avrupa'dan Kahramanmaraş Havalimanı'na ilk kez iniş yapan yolcu uçağı törenle karşılandı - Son Dakika

Avrupa'dan Kahramanmaraş Havalimanı'na ilk kez iniş yapan yolcu uçağı törenle karşılandı

Kahramanmaraş Havalimanı'na, Avrupa'dan ilk kez gelen yolcu uçağı törenle karşılandı.

Kahramanmaraş Havalimanı'na, Avrupa'dan ilk kez gelen yolcu uçağı törenle karşılandı.

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İngiltere'nin başkenti Londra'dan havalanan ve içinde çevre illerden gurbetçilerin yer aldığı yolcu uçağının Kahramanmaraş Havalimanı'na inişinde yolcular, TBMM İçişleri Komisyon Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç ve AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici ve Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Arif Şen ile diğer ilgililer tarafından karşılandı.

Kendilerini karşılayanlara el sallayan yolcular, yurt dışından direkt olarak memleketlerine inmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Güvenç, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu anı yaşamaktan, bu şehrin bir çocuğu olarak gururlu ve mutlu olduğunu ifade etti.

Gümrük ve Ticaret Eski Bakanı Bülent Tüfenkci'nin döneminde Kahramanmaraş Havalimanı'nı gümrüklü kapı haline gelmesini sağladıklarına hatırlatan Güvenç, "Bugün de bu uçağı Londra'dan havaalanımıza indirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Uçağın inmesi için bu hafta son pürüzlerin giderilmesi konusunda Ulaştırma Bakanlığımızın büyük desteği oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici de Kahramanmaraş'ın tarihi bir gün yaşadığını anlattı.

Londra'dan kalkıp 4.5 saatin üzerinde bir uçuş süresiyle Kahramanmaraş'a inen 170'e yakın gurbetçiyi karşılamaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Debgici, "Bugün tek seferlik bir uçuş gerçekleştirdik. Önümüzdeki süreçte haftalık ve aylık olarak başlayarak, gümrüklü dış hatları faaliyete geçirerek, havaalanının her bir santimetresinin kullanılacağı yeni uçuşlar olacak." diye konuştu.

Organizasyonu yapan Selahattin Pınarbaşı da projesini paylaştığında milletvekilleri ve belediyenin çok sıcak karşılayarak, kendisine yardımcı olduğunu söyledi.

"Bu işte, birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gerekiyor." diyen Pınarbaşı, Londra'da 500 bin Türk vatandaşının yaşadığını belirterek,"Bunların en az 100 bin tanesi Kahramanmaraşlı. Bende bir Kahramanmaraşlı olarak, neden vatandaşlarımız direk memleketlerine iniş yapmasınlar ki? diyorum ve bununla ilgili çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Yolculardan Elif Kalemci ise daha önceki uçuşlarda Adana veya Gaziantep'e gittiklerini belirterek, Kahramanmaraş'a iniş yapmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Havaalanı kapısında ise iniş yapan yolculara Büyükşehir Belediyesi ve Onikişubat Belediyesi tarafından çiçek verildi, MADO tarafından da dondurma ikramı yapıldı.

Kahramanmaraş Havalimanı, Londra, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 23:37 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrupa'dan Kahramanmaraş Havalimanı'na ilk kez iniş yapan yolcu uçağı törenle karşılandı - Son Dakika

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