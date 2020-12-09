Avrupa'dan Ukrayna'ya Kovid-19'a karşı 600 milyon avro kredi - Son Dakika

Avrupa'dan Ukrayna'ya Kovid-19'a karşı 600 milyon avro kredi

09.12.2020 17:53
Avrupa'dan Ukrayna'ya Kovid-19'a karşı 600 milyon avro kredi, System.String[]

Avrupa Komisyonu, Ukrayna'ya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye olumsuz etkisini azaltmak için 600 milyon avroluk kredi verdiğini duyurdu.

Avrupa Komisyonu, Ukrayna'ya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye olumsuz etkisini azaltmak için 600 milyon avroluk kredi verdiğini duyurdu.

Komisyondan yapılan açıklamada, ödemenin nisanda belirlenen 10 ülkeye 3 milyar avroluk "acil makro finansal yardım paketi"nin parçası olduğu kaydedildi.

Açıklamada, kredi kapsamında salgının ekonomiye olumsuz etkisinin azaltılmasının hedeflendiği belirtildi.

Ukrayna'ya ayrılan 1,2 milyar avroluk payın 600 milyon avroluk ilk ödemesinin durumun aciliyeti gereği ön şarta bağlanmadığı ifade edilen açıklamada, ikinci 600 milyon avroluk kısmının ise imzalanan mutabakat anlaşmasının 8 maddesinin yerine getirilmesine bağlı olacağı bildirildi.

Avrupa Komisyonu, Ukrayna, Kredi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrupa'dan Ukrayna'ya Kovid-19'a karşı 600 milyon avro kredi - Son Dakika


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