Avrupa Demokraside Yine Sınıfta Kaldı

İngiltere, Fransa, İspanya, İsveç, Avusturya ve Danimarka, kendi kendini devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'yu Venezuela'nın 'geçici devlet başkanı' olarak tanıdı.

İngiltere, Fransa, İspanya, İsveç, Avusturya ve Danimarka, kendi kendini devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'yu Venezuela'nın 'geçici devlet başkanı' olarak tanıdı. Avrupa Birliği üyesi 28 ülke, Venezuela Devlet Başkanı Nicols Maduro'ya 4 Şubat'a kadar erken genel seçim çağrısı yapması için süre vermişti. İngiltere, Fransa, İspanya, İsveç, Avusturya ve Danimarka, muhalif lider Juan Guaido'yu Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak tanıdığını duyurdu. Almanya'nın da benzer bir karar alması öngörülüyor.



(İHA)

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