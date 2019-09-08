Avrupa devinin kız futbol takımı seçmelerine yoğun ilgi

Dünyanın en seçkin kulüplerinden Paris Saint Germain'in kız futbol takımı için Bursa'da organize ettiği seçmelere 4-18 yaş arasındaki kız çocukları ilgi gösterdi. PSG Acedemy Bursa tarafından yapılan seçmelere kız futbolcuların hırsı ve teknikleri damga vurdu.



Kadınlar futbolunda dünyanın önde gelen tamlarından biri olan Paris Saint Germain erkeklere olduğu kadar kadın futbolculara da önem veriyor. Bu felsefeyle yola çıkan dev kulüp Türkiye'deki genç yeteneklerin izini sürüyor. PSG'nin resmi alt yapı akademisi olan PSG Academy Bursa'da 4-18 yaş gurubu kız futbol takımları için Bursa'da ki kız Neymar'ları seçti. Seçmelere kız futbolcular ve aileleri yoğun ilgi gösterdi. Seçmelerde 4 yaş gurubundaki minik kız futbolcuların hırsı ve teknikleri büyük beğeni topladı.



Seçmeler öncesi konuşan PSG Academy Bursa Genel Koordinatörü Gökhan Erabay, "PSG Academy olarak Türkiye'de bayan futbol takımlarının çoğalmasını ve bunları desteklemeyi çok önemsiyoruz. 1 yıl içerisinde 4 futbolcuyu PSG alt yapısına kazandırmış bulunuyoruz. Bu 4 futbolcudan biri kız bu çok önemli. 17 lokasyonda hizmet veren PSG Academy Bursa'da da hizmet veriyor. Bugün bizim için çok önemli. Kız takımımız için seçme yapıyoruz. 5 yaşından 17 yaşına kadar kız sporcularımız var. Bursa'da futbola olan ilgi bizi çok mutlu etti" dedi. Kız futbol takımını desteklemek için çeşitli burslarında olacağını belirten Erabay,"Kızlarımız Bursa'da eğitim aldıktan sonra önce Antalya'da kampımız olacak ardından da Paris'te bir kampımız olacak. Orada PSG'nin akademi direktörleri tarafından izlenecekler bir anlamda kız futbolcularımızı dünya vitrinine çıkarıyoruz" diye konuştu. - BURSA