Avrupa devlerinin 12 yaş takımları yine İzmir'e geliyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Avrupa devlerinin 12 yaş takımları yine İzmir'e geliyor - Son Dakika Spor

Avrupa devlerinin 12 yaş takımları yine İzmir'e geliyor

10 dakika önce

ALTINORDU'nun Nisan 2020'de 7. kez düzenleyeceği Uluslararası U12 İzmir Cup için daha şimdiden Avrupa'nın dev kulüpleri rezervasyonlarını yaptırdı.

Avrupa devlerinin 12 yaş takımları yine İzmir'e geliyor, System.String[]

ALTINORDU'nun Nisan 2020'de 7. kez düzenleyeceği Uluslararası U12 İzmir Cup için daha şimdiden Avrupa'nın dev kulüpleri rezervasyonlarını yaptırdı. Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde 3-5 Nisan tarihlerinde organize edilecek U12 İzmir Cup'a İngiltere'den Chelsea, Leicester City, İtalya'dan AC Milan, Atalanta, İspanya'dan Athletic Bilbao, Valencia, Fransa'dan Marsilya, Portekiz'den Benfica, Porto, Hollanda'dan AZ Alkmaar, Twente, Rusya'dan ise Zenit ile Krasnodar'ın 12 yaş altı ekiplerinin katılımı kesinleşti.

Toplam 48 takımın mücadele edeceği dev turnuvada Süper Lig'den Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray'ın yanı sıra Alanyaspor, Antalyaspor, Başakşehir, Denizlispor, Gaziantep FK, Göztepe, Kasımpaşa, Kayserispor, Konyaspor, Malatyaspor, Rizespor ve Sivasspor da mücadele edecek. İzmir'den Altınordu ile birlikte Altay, Bucaspor, Karşıyaka, İzmirspor ve İzmir Büyükşehir Belediyespor da organizasyonda yer alacak. Geçen sezon 36'sı yabancı 72 takımın katıldığı turnuva bu yıl ekonomik sıkıntılardan dolayı 24'ü yabancı 48 takımla yapılacak.

İLK İMZA METEHAN'DAN

Altınordu, ara transfer döneminde ilk anlaşmayı 3. Lig ekibi Osmaniyespor'dan Metehan Mimaroğlu ile yaptı. Sol kanatta forma giyen 25 yaşındaki futbolcu, 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Eskişehirspor'da profesyonel olan Metehan, kariyerinde Karacabey Belediyespor, Ergene Velimeşespor, Eyüpspor gibi kulüplerde top koşturdu. Metehan, ilk yarıda 16 maçta 5 gol attı.


- İzmir
Altınordu, Avrupa, İzmir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 12:22 Kaynak: DHA
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