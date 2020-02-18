Avrupa devletlerinin kültürel mirasları Kudüs'te korunuyor (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avrupa devletlerinin kültürel mirasları Kudüs'te korunuyor (1) - Son Dakika

Avrupa devletlerinin kültürel mirasları Kudüs'te korunuyor (1)

7 saat önce

Filistin'in işgal altındaki başkenti Doğu Kudüs'ün "Eski Şehir" bölgesi ve surların çevresi, Avrupalı devletlere ait kültür miraslarına ev sahipliği yapıyor.

Filistin'in işgal altındaki başkenti Doğu Kudüs'ün "Eski Şehir" bölgesi ve surların çevresi, Avrupalı devletlere ait kültür miraslarına ev sahipliği yapıyor.

Şehirde Avrupalı ülkelerin bayraklarını taşıyan çok sayıda kilise, müze, kütüphane, otel, arkeolojik eser, enstitü ve ev halen kullanılmaya devam ediyor.

Osmanlı döneminde sultanların fermanla izin verdiği Batılı ülkeler, dönemin hoşgörülü ortamında elde ettikleri hakları koruyarak faaliyetlerini sürdürüyor.

Ait oldukları ülkelerin bayraklarını taşıyan bu binalar ve çevreleri, diplomatik temsilcilik gibi kabul edilerek, o ülkenin hukukuna tabi tutuluyor.

Avrupa devletlerinin kültürel mirasları Kudüs'te korunuyor (1)

Doğu Kudüs, Filistin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 02:30 Kaynak: AA
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