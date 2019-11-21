Avrupa Dijital Kadın Çeşitlilik Bildirgesi tanıtıldı

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Genel Başkanı Rahmi Aktepe, "Önümüzdeki 5 yıl büyük teknolojik gelişmeler olacak, toplumu ve bireyleri etkileyecek ve dönüştürecektir. Kadınlarımız bu dönüşümü fırsata çevirerek hedeflerine giden çözümü burada bulmalılar." dedi.

Aktepe, Türkiye Bilişim Derneği ile Avrupa Profesyonel Bilişim Dernekleri Konseyi (CEPIS) iş birliğiyle düzenlenen "Avrupa Dijital Kadın Çeşitlilik Bildirgesi'nin (DiversIT Charter)" tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, kadınların toplumun şekillenmesinde herkesten çok daha önemli rollerinin bulunduğunu belirtti.

Kadınların cinsiyet eşitliği açısından dünya ve Türkiye'de önemli problemlerinin bulunduğunu ifade eden Aktepe, bu problemlerin istihdam, terfi ve ücret konusunda yoğunlaştığını söyledi.

Aktepe, Türkiye'de istihdam edilen kadınların yarısından çoğunun ücretli veya yevmiyeli olarak çalıştığını aktararak, şunları kaydetti:

"OECD'nin raporuna göre Türkiye'deki 15-29 yaş arası kadınların yüzde 52'si ne okuyor ne de çalışıyor. TÜİK verilerine göre ise, 15 yaş üzeri iş gücüne dahil olmayan kadınların yüzde 58,7'si ev kadını, yüzde 11,4'ü de öğrenciden oluşmaktadır. Dünyada kadın istihdamı yüzde 49,1, OECD ülkelerinde yüzde 62,3 iken Türkiye'de bu oran yüzde 33. Türkiye'de her 100 girişimciden yalnızca yüzde 7,5'i kadın. Dünya Ekonomik Forumu'nun 2018 yılı araştırmasına göre eğer kadınlar bir hamle yapmazsa cinsiyet ve ücret eşitliği, 217 yıl sonra mümkün olabilecek. Bu kadar beklemeyi kabul edemeyiz."

Kadınların iyi eğitim almasının önemli olduğuna işaret eden Aktepe, "Hiçbir okul bitirmeyen erkeklerin istihdam oranı yüzde 49,8 iken bu oran kadınlarda yüzde 20,8. Lise mezunu erkeklerin yüzde 64,3' ü istihdamdayken, kadınların sadece yüzde 25,7'si istihdam edilmektedir. Yükseköğretimden mezun olanların erkeklerde yüzde 78,4'ü, kadınlarda yüzde 61'i istihdam edilmektedir. Bu durumda eğitim de tek başına bir çözüm olmayacaktır. Ancak önemli bir unsurdur." diye konuştu.

Kadınların alışkanlıklardan, baskılardan, toplumsal etkilerden kurtularak hedefe yönelmesi gerektiğini vurgulayan Aktepe, "Hedef 2030 yılına kadar cinsiyet eşitliğini sağlamalıyız olmalıdır. Dünya Çalışma Örgütü Raporu'nda (2018) bu hedef alınmıştır. Hükümetler, STK'lar ve başta kadınlar bunu hedeflemelidir." dedi.

Aktepe, 4. Sanayi Devrimi, Endüstri 4.0, Dijital Türkiye kavramlarının çokça kullanıldığını belirterek, "Önümüzdeki 5 yıl büyük teknolojik gelişmeler olacak, toplumu ve bireyleri etkileyecek ve dönüştürecektir. Kadınlarımız bu dönüşümü fırsata çevirerek hedeflerine giden çözümü burada bulmalılar." şeklinde konuştu.

Rahmi Aktepe, gerek mesleki alanda gerekse istihdam ihtiyacı olan kadınların dijital olanaklar konusunda yetiştirilerek dünya ekonomisine katkıda bulunmalarını sağlamak için tüm karar noktalarını ve Sivil Toplum Kuruluşlarını birlikte çalışmaya davet etti.

- TBD, bildirgenin bronz kriterlerini yerine getirdi

TBD Kadın Grubu Koordinatörü Nurcan Özyazıcı Sunay ise Avrupa Dijital Kadın Çeşitlilik Bildirgesi'nin bilişim teknolojisinde kadın çalışanların sayısını artırmayı, mevcut çalışanları elde tutmayı ve kariyerlerinde yükselmeleri için teşvik etmeyi hedeflediğini belirtti.

Bildirgenin, bu hedefleri gerçekleştirmek için derneklere bir yol haritası sunduğunu ifade eden Sunay, şunları kaydetti:

"Bu hedefleri gerçekleştirenler, bronz, gümüş ve altın ödülü kazanıyor. Altın ödülü alan dernekler daha fazla kadını bilişim teknolojisinde çalışılmasına teşvik etmiş olanlar. Bu sadece kadınların iş hayatına, teknoloji alanına atılması değil, aynı zamanda daha çok kız öğrencinin teknolojiyi seçmesiyle alakalı. TBD bronz kriterlerini yerine getirdi, ödüle layık görüldü. Bundan sonra TBD, diğer kadın dernekleriyle, bilişim alanında çalışan özel sektörde daha fazla kadının çalışması ve önlerinin açılmasını teşvik etmek için çalışacak."