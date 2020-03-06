Avrupa düşüşle açılırken, Asya düşüşle kapandı - Son Dakika
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Avrupa düşüşle açılırken, Asya düşüşle kapandı

6 saat önce

19 endişeleriyle düşüşle kapanırken, Avrupa da düşüşle açıldı.

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19 endişeleriyle düşüşle kapanırken, Avrupa da düşüşle açıldı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan Covid-19 sebebiyle küreselde 3,280'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini ve 95,270'den fazla vakanın olduğu bildirdi.

ASYA

Cuma günü Çin ve ABD'nin, Covid-19'dan etkilenen vakaların sayısında artış olduğunu doğrulamasının ardından  kapanışta;

-Nikkie 225 yüzde 2.72

- KOSPİ yüzde 2.36,

-S&P/ASX 200 yüzde 2.81,

- Hang Seng yüzde 2.10,

- Şanghay Kompozit Endeksi yüzde 0.95 düştü.

Dolar yen karşısında yüzde 0.98 düşerek 105.12 düzeyine geriledi.

AVRUPA

Avrupa piyasaları, yatırımcıların yayılmaya devam eden Covid-19'un etkilerini gözlemlemeye devam etmesi  ve vaka sayısının Almanya ve Fransa da arttığının bildirilmesinin ardından düşüşle açıldı. Avrupa piyasalarında;

- DAX yüzde 1.76,

- CAC 40 yüzde 1.66,

- FTSE 100 yüzde 1.48 düşüşle açıldı.

Euro dolar karşısında yüzde 0.68 artışla 1.1306'ya çıkarken, sterlin de dolar karşısında yüzde 0.33 artışla 1.2997 düzeyinde.

ABD

Fed'in faiz indirimi ardından ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 0.79 düzeyine geriledi.

Açılış öncesi;

- Dow Jones yüzde 1.33,

- S&P 500 yüzde 1.48,

- Nasdaq 100 yüzde 1.59 düştü.


Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 01:29 Kaynak: DHA
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