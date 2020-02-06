"Avrupa Eğitim Müşavirleri ve Ataşeleri Bölge Toplantısı" Strazburg'da yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Avrupa Eğitim Müşavirleri ve Ataşeleri Bölge Toplantısı' Strazburg'da yapıldı - Son Dakika

"Avrupa Eğitim Müşavirleri ve Ataşeleri Bölge Toplantısı" Strazburg'da yapıldı

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından, Fransa'da "Avrupa Eğitim Müşavirleri ve Ataşeleri Bölge Toplantısı" düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından, Fransa'da "Avrupa Eğitim Müşavirleri ve Ataşeleri Bölge Toplantısı" düzenlendi.


Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, toplantı, Avrupa'da yurt dışı temsilciliklerince sunulan hizmetlerin daha verimli yürütülmesini sağlamak, uygulamada karşılaşılan aksaklıkların giderilmesi için alınacak önlemleri tartışmak ve gerçekleştirilecek faaliyetleri planlamak amacıyla, 3-5 Şubat tarihlerinde Strazburg'da gerçekleştirildi.

Bakan Yardımcısı Mustafa Safran başkanlığında yapılan toplantıya, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Burcu Eyisoy Dalkıran, Strazburg Başkonsolosu Muzaffer Rami Şaylıman, Bakanlığın merkez teşkilatı personeli, Avrupa'da görevli eğitim müşavirleri ve ataşeler katıldı.

Safran, yaptığı konuşmada, eğitimin dilinin tüm dünyada ortak olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Hem ülkemizde hem de yurt dışında yaptığımız çalışmaların amacı dünyanın her yerindeki öğrencilerimizi geleceğe hazırlamaktır. Bu kapsamda ataşe ve müşavirlerimizin çalışmaları çok önemli. Başta büyükelçilerimiz ve başkonsoloslarımız olmak üzere yurt dışındaki tüm paydaşlarımızla eşgüdüm içerisinde çalışmamız gerekir. Aileler bilinçlendirilmeli, sivil toplum örgütlerimiz güçlendirilmelidir."

Şaylıman da geleceğe hazır çocuklar yetiştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu hususta ataşe ve müşavirlerimize çok büyük görevler düşüyor. Büyükelçilerimiz ve başkonsoloslarımızla yürüteceğimiz çalışmalarla güzel sonuçlar alacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantı kapsamında, Safran başkanlığındaki Bakanlık heyeti ile Avrupa'da görevli temsilciler, çevre illerde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri, bölgede görevli öğretmenler ve okutmanlar ile bir araya geldi.

Avrupa Birliği, Strazburg, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:58 Kaynak: AA
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