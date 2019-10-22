Son Dakika Haberleri: Avrupa ekonomisi artan belirsizlikle yavaşlıyor
Son Dakika Ekonomi Avrupa ekonomisi artan belirsizlikle yavaşlıyor

Avrupa ekonomisi artan belirsizlikle yavaşlıyor

1 saat önce

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşus S&P, Euro Bölgesi'nde ekonomik büyümenin 2019'un ikinci çeyreğinde yüzde 0,2'ye yavaşladığını, bunda ısrarcı dış zayıflıkların etkili olduğunu bildirdi.

Avrupa ekonomisi artan belirsizlikle yavaşlıyor, System.String[]

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşus S&P, Euro Bölgesi'nde ekonomik büyümenin 2019'un ikinci çeyreğinde yüzde 0,2'ye yavaşladığını, bunda ısrarcı dış zayıflıkların etkili olduğunu bildirdi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 02:59 
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