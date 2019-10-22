Avrupa ekonomisi artan belirsizlikle yavaşlıyor
1 saat önce
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşus S&P, Euro Bölgesi'nde ekonomik büyümenin 2019'un ikinci çeyreğinde yüzde 0,2'ye yavaşladığını, bunda ısrarcı dış zayıflıkların etkili olduğunu bildirdi.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşus S&P, Euro Bölgesi'nde ekonomik büyümenin 2019'un ikinci çeyreğinde yüzde 0,2'ye yavaşladığını, bunda ısrarcı dış zayıflıkların etkili olduğunu bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 02:59
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