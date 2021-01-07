Son dakika haberleri | Avrupa ekonomisi virüs kaptı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Avrupa ekonomisi virüs kaptı

07.01.2021 10:13
Son dakika haberleri | Avrupa ekonomisi virüs kaptı, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Koronavirüs Avrupa ekonomisini olumsuz etkiledi.

Koronavirüs Avrupa ekonomisini olumsuz etkiledi. Geçtiğimiz yılın ilk üç çeyrek büyüme verilerine göre kıta ekonomisi yüzde 2,5 daraldı. Türkiye ise aynı dönemde pozitif büyüme gösterdi.

Yeni tip koronavirüsten (Covid-19) ülkelerin büyüme rakamları da olumsuz etkilendi. Salgının etkisiyle alınan tedbir kararları nedeniyle dünya ticareti geçtiğimiz yıl sekteye uğradı. Başta Çin olmak üzere Amerika ve Avrupa ülkelerinde büyüme rakamları eksiye döndü.

Avrupa KÜÇÜLDÜ Türkiye BÜYÜDÜ

Geçtiğimiz yılın ilk üç çeyreği incelendiğinde Avrupa Birliği (AB) ekonomisi yüzde 2,5 küçüldü. AB ekonomisi 2020 yılının ilk çeyreğinde yüzde 3,2 küçülürken, ikinci çeyrekteki daralma yüzde 11,4 olarak gerçekleşti. Salgının etkilerinin bir kısım azalmasıyla AB büyümesi pozitife dönerek çeyreksel olarak yüzde 12,1 olarak gerçekleşti.

Geçtiğimiz yılın ilk üç çeyrek büyüme verilerine göre kıta ekonomisi yüzde 2,5 daraldı. Türkiye ise aynı dönemde pozitif büyüme gösterdi.

Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyürken, ikinci çeyrekte salgının etkisiyle yüzde 9,9 küçülme göstermişti. Ekonomide normalleşme adımlarının atıldığı üçüncü çeyrekte yüzde 6,7 büyüme kaydetti.

(İHA)

Son dakika haberleri | Avrupa ekonomisi virüs kaptı

Koronavirüs, Türkiye, Europe, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri | Avrupa ekonomisi virüs kaptı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

ABD'deki olaylar sonrası demokrasi sorusu gelince, CNN International muhabirini apar topar yayından aldı 'Timsah' Türkiye'ye geliyor! Lacoste Çorlu'da ayakkabı üretecek AK Parti'den ABD olaylarına ilişkin açıklama: Dünyaya verilebilecek en büyük zarardır Komşuların "ceviz kırma" kavgası kanlı bitti! Katili, komşuların lincinden polis kurtardı Yeni şarkısının heyecanını yaşayan Hadise, makyajsız halini paylaştı Varını yoğunu mutlu bir yuva hayali kurduğu kadına kaptırdı Aç kalan kurt sürüleri yerleşim bölgelerine inince vatandaşlar baltalarla nöbet tutmaya başladı Rehin aldığı karısını katleden cani, kendi canına da kıymak istedi
Memurun istediği rüşvet pes dedirtti: 2 kangal sucuk, 1 kutu lokum Memurun istediği rüşvet pes dedirtti: 2 kangal sucuk, 1 kutu lokum         
10:09
Galatasaray'ın İrfan Can rüyası! Yapılan teklifler ortaya çıktı Galatasaray'ın İrfan Can rüyası! Yapılan teklifler ortaya çıktı         
09:54
Verilerinin Facebook'la paylaşılmasına izin vermeyenler WhatsApp kullanamayacak Verilerinin Facebook'la paylaşılmasına izin vermeyenler WhatsApp kullanamayacak         
09:38
Kolasinac, F.Bahçe'yle anlaşan Mesut Özil'in Schalke'ye dönebileceğini iddia etti Kolasinac, F.Bahçe'yle anlaşan Mesut Özil'in Schalke'ye dönebileceğini iddia etti         
09:22
Bursa'nın su ihtiyacını karşılayan Nilüfer Barajı'nda doluluk oranı yüzde 5'e düştü Bursa'nın su ihtiyacını karşılayan Nilüfer Barajı'nda doluluk oranı yüzde 5'e düştü         
09:13
Direksiyon başında fenalaşan kanser hastası, aracını bırakmak istemedi Direksiyon başında fenalaşan kanser hastası, aracını bırakmak istemedi         
09:09
Denizi olmayan kentte, mezralar arası ulaşımı denizaltı ile sağlıyorlar Denizi olmayan kentte, mezralar arası ulaşımı denizaltı ile sağlıyorlar         
08:56
Son Dakika: ABD'de Kongre binası baskını sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi Son Dakika: ABD'de Kongre binası baskını sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi         
07:19
Tarihe tanıklık edeceksiniz! Fotoğraflarla saniye saniye ABD Kongresi baskını görüntüleri Tarihe tanıklık edeceksiniz! Fotoğraflarla saniye saniye ABD Kongresi baskını görüntüleri         
00:43
Ev halini paylaşan Duygu Özaslan, sevgilisinin kucağında verdiği pozla adından söz ettirdi Ev halini paylaşan Duygu Özaslan, sevgilisinin kucağında verdiği pozla adından söz ettirdi         
22:32
Nihal Candan, yatakta göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyaya damga vurdu Nihal Candan, yatakta göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyaya damga vurdu         
21:44
Jennifer Lopez kırmızı bikinisiyle ortalığı yaktı geçti! Kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı Jennifer Lopez kırmızı bikinisiyle ortalığı yaktı geçti! Kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı         
20:55
Koç Holding, Sek Süt'ü 240 milyon liraya sattı Koç Holding, Sek Süt'ü 240 milyon liraya sattı         
20:36
Kısıtlamalar ne zaman kalkar? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasöksüz, tek şarta bağladı Kısıtlamalar ne zaman kalkar? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasöksüz, tek şarta bağladı         
20:09
Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na İstiklal Caddesi'nde evlenme teklifi etti Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na İstiklal Caddesi'nde evlenme teklifi etti         
19:11
Erdoğan, Arnavutluk'ta Türkiye'nin desteğiyle yapılacak hastane için Erdoğan, Arnavutluk'ta Türkiye'nin desteğiyle yapılacak hastane için "Leblebi, çekirdek" dedi, salonda alkış tufanı koptu         
19:02
At üzerinde mayolu poz veren Şevval Şahin, sosyal medyayı yıktı geçti At üzerinde mayolu poz veren Şevval Şahin, sosyal medyayı yıktı geçti         
18:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2021 10:34:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri | Avrupa ekonomisi virüs kaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei