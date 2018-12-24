Son Dakika Haberleri: “Avrupa er meydanında kafa tutmaya başladık”

“Avrupa er meydanında kafa tutmaya başladık”

1 saat önce

Sektörde kümelenmenin rekabetle işbirliğinin bir arada yürümesini sağladığını belirten OSTİM Başkanı Orhan Aydın, üyelerinin Avrupa'da er meydanına çıkıp oradaki kümelerle yarışabildiğini, "Biz sizden daha iyi yapabiliyoruz" diyebildiklerini söyledi.

“Avrupa er meydanında kafa tutmaya başladık”, System.String[]
Sektörde kümelenmenin rekabetle işbirliğinin bir arada yürümesini sağladığını belirten OSTİM Başkanı Orhan Aydın, üyelerinin Avrupa'da er meydanına çıkıp oradaki kümelerle yarışabildiğini, "Biz sizden daha iyi yapabiliyoruz" diyebildiklerini söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:03 

Orhan Aydın, Avrupa, Ekonomi
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